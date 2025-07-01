Bloomberg раскрыл список «очень состоятельных» претендентов на покупку TikTok в США

Потенциальным покупателем бизнеса TikTok в США, о котором президент Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил в интервью, опубликованном в воскресенье, является консорциум инвесторов, включающий Oracle, Blackstone и венчурную компанию Andreessen Horowitz, пишет агентство Bloomberg. Консорциум считался основным претендентом на заключение сделки, но решение не было принято из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Трамп заявил, что определился с претендентом на покупку приложения TikTok у его китайской материнской компании ByteDance, отметив, что завершение любой сделки будет зависеть от позиции китайского правительства и председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping). «Кстати, у нас есть покупатель на TikTok. Думаю, мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что председатель Си, вероятно, это сделает, — сказал Трамп в предварительно записанном интервью для программы Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo на канале Fox News. — Это группа очень состоятельных людей».

Источник Bloomberg, знакомый с деталями обсуждения, подтвердил, что группа покупателей, упомянутая президентом, — это консорциум с участием Oracle и Blackstone, который был близок к заключению соглашения с ByteDance в апреле, но сделка застопорилась после того, как Китай отозвал своё одобрение на фоне решения президента США ввести масштабные пошлины.

Условиями соглашения предусматривалось, что новые инвесторы получат 50 % американского бизнеса TikTok в подразделении, которое будет выделено из ByteDance. Существующие американские инвесторы ByteDance сохранили бы около 30 % бизнеса, а доля китайской компании составила бы немного меньше 20 %, что соответствовало бы требованиям законодательства США в сфере национальной безопасности. Oracle получила бы миноритарную долю в видеосервисе, обеспечивая безопасность данных американских пользователей.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт (Karoline Leavitt) заявила в понедельник, что переговоры с Китаем продолжаются «на самом высоком уровне». Она отметила, что благодаря продлению отсрочки запрета на деятельность TikTok в США ещё на 90 дней у сторон есть возможность завершить работу над заключением сделки.