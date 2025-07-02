Япония в последний раз запустила ракету-носитель H-2A

28 июня 2025 года в 19:33 по московскому времени стартовала последняя японская ракета-носитель H-2A. Запуск стал юбилейным — пятидесятым по счёту. На этом история ракеты H-2A в японской космонавтике завершилась. Новой «рабочей лошадкой» для доставки грузов в космос стала ракета H3. В своём последнем полёте H-2A вывела на орбиту спутник для определения объёмов воды в океанах и атмосфере Земли.

Эксплуатация ракеты H-2A началась в 2001 году. Единственный неудачный запуск произошёл в 2003 году, когда были потеряны два военных разведывательных спутника. В основном ракета использовалась для научных миссий JAXA, а также для вывода на орбиту военных разведывательных аппаратов. Коммерческих запусков было немного — среди них, например, миссии для спутниковых операторов Inmarsat и Telesat. Этому мешали высокая стоимость ракеты и низкая частота стартов.

Ракета H3 создавалась на основе H-2A как более экономичный вариант с прицелом на увеличение количества запусков. К настоящему времени H3 совершила четыре успешных полёта и фактически принята в эксплуатацию.

В своём финальном старте H-2A доставила на орбиту спутник GOSAT-GW (также известный как Ibuki GW) массой 2,6 тонны. Спутник успешно отделился от второй ступени, развернул солнечные панели и вышел на солнечно-синхронную орбиту.

Космический аппарат оснащён двумя основными приборами: микроволновым сканирующим радиометром для измерения содержания воды на суше, в океанах и в атмосфере, а также спектрометром для мониторинга парниковых газов. Срок службы GOSAT-GW рассчитан на семь лет.