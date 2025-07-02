Стало известно, чем Цукерберг заманивает специалистов из OpenAI в свою лабораторию сверхинтеллекта

Meta✴ ведёт беспрецедентную охоту за талантами в сфере ИИ, предлагая сотрудникам OpenAI компенсационные пакеты до $300 млн на четыре года, включая более $100 млн в первый год. В структуру предложений входят опционы, которые полностью передаются сотрудникам уже в первый год работы, без стандартного поэтапного распределения. Одновременно компания гарантирует неограниченный доступ к высокопроизводительным графическим процессорам (GPU).

Эти шаги являются частью стратегии Meta✴ по созданию новой лаборатории сверхинтеллекта, которая, по замыслу генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), должна обеспечить компании лидерство в следующем поколении исследований ИИ. По данным источников, Meta✴ сделала не менее десяти предложений специалистам из OpenAI. Одному из них предложили занять должность главного научного сотрудника, однако тот отказался.

Один из сотрудников OpenAI на условиях анонимности сообщил изданию Wired: «Примерно столько мне нужно, чтобы перейти на работу в Meta✴». По словам других собеседников, они сопоставляют уровень вознаграждения с масштабом потенциального вклада в проекты Meta✴ по сравнению с текущей работой в OpenAI. Несколько сотрудников убеждены, что их влияние в OpenAI остаётся более значимым.

Пресс-секретарь Meta✴ Энди Стоун (Andy Stone) заявил: «Эти утверждения не соответствуют действительности — размер и структура компенсационных пакетов повсеместно искажены. Некоторые люди решили сильно преувеличить происходящее в своих целях». Один из старших инженеров компании сообщил изданию Wired, что его годовая компенсация составляет около $850 000. По данным, размещённым пользователями на платформе Levels.FYI, сотрудники уровня E7 в Meta✴ зарабатывают в среднем $1,54 млн в год.

Технический директор Meta✴ Эндрю Босуорт (Andrew Bosworth), выступая перед сотрудниками на внутренней сессии вопросов и ответов, заявил: «Слушайте, коллеги, рынок не такой уж и горячий. Ясно? Так что это просто ложь». Он пояснил, что речь идёт о небольшом числе руководящих позиций, компенсация по которым действительно может быть высокой. Он пояснил, что сумма в $100 млн — не единоразовый бонус за переход, а совокупность разных элементов компенсации. Также он отметил, что OpenAI отвечает на эти предложения, делая свои встречные.

Для сравнения: по данным финансовой отчётности, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в 2024 году получил $79,1 млн совокупной компенсации, преимущественно в виде акций. Руководитель Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) за тот же период заработал около $39,4 млн, также в основном в форме долевого участия.

Ранее Цукерберг направил сотрудникам Meta✴ внутреннее сообщение, в котором представил новую команду по разработке сверхинтеллекта. Александр Ван (Alexandr Wang), ранее возглавлявший компанию Scale AI, назначен директором по ИИ. Его со-руководителем стал Нэт Фридман (Nat Friedman), бывший генеральный директор GitHub. Объединённая структура получила название Meta✴ Superintelligence Labs. В объявлении не были указаны кандидатуры на посты главного научного сотрудника или директора по исследованиям. Ни Ван, ни Фридман не считаются исследователями в традиционном понимании. По информации источника, знакомого с контрактами, никто из сотрудников OpenAI, перешедших в Meta✴, не получил предложения на $300 млн.

По данным издания Wall Street Journal, Цукерберг заверил потенциальных сотрудников, что они не столкнутся с нехваткой вычислительных ресурсов. В условиях высокой конкуренции за доступ к передовым GPU это предложение воспринимается как серьёзное преимущество. В OpenAI исследователи ранее жаловались, что глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) обещал предоставление GPU, однако обещание не выполнил.

Meta✴ наняла по меньшей мере семерых сотрудников OpenAI. Это вызвало резкую реакцию внутри компании. Марк Чен (Mark Chen), директор по исследованиям OpenAI, направил сотрудникам сообщение, в котором заявил, что происходящее ощущается «словно кто-то вломился в наш дом и что-то украл». Он также сообщил, что OpenAI пересматривает компенсационные предложения для ключевых сотрудников, но не пойдёт на компромиссы с принципами справедливости. По его словам, в течение текущего года будут введены в эксплуатацию дополнительные суперкомпьютеры. Позже генеральный директор OpenAI написал в корпоративном мессенджере Slack, что резко осуждает действия Meta✴ по переманиванию сотрудников. Он также намекнул, что OpenAI работает над пересмотром своей компенсационной модели.