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Стало известно, чем Цукерберг заманивает специалистов из OpenAI в свою лабораторию сверхинтеллекта

Meta ведёт беспрецедентную охоту за талантами в сфере ИИ, предлагая сотрудникам OpenAI компенсационные пакеты до $300 млн на четыре года, включая более $100 млн в первый год. В структуру предложений входят опционы, которые полностью передаются сотрудникам уже в первый год работы, без стандартного поэтапного распределения. Одновременно компания гарантирует неограниченный доступ к высокопроизводительным графическим процессорам (GPU).

Источник изображения: about.fb.com

Источник изображения: about.fb.com

Эти шаги являются частью стратегии Meta по созданию новой лаборатории сверхинтеллекта, которая, по замыслу генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), должна обеспечить компании лидерство в следующем поколении исследований ИИ. По данным источников, Meta сделала не менее десяти предложений специалистам из OpenAI. Одному из них предложили занять должность главного научного сотрудника, однако тот отказался.

Один из сотрудников OpenAI на условиях анонимности сообщил изданию Wired: «Примерно столько мне нужно, чтобы перейти на работу в Meta». По словам других собеседников, они сопоставляют уровень вознаграждения с масштабом потенциального вклада в проекты Meta по сравнению с текущей работой в OpenAI. Несколько сотрудников убеждены, что их влияние в OpenAI остаётся более значимым.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун (Andy Stone) заявил: «Эти утверждения не соответствуют действительности — размер и структура компенсационных пакетов повсеместно искажены. Некоторые люди решили сильно преувеличить происходящее в своих целях». Один из старших инженеров компании сообщил изданию Wired, что его годовая компенсация составляет около $850 000. По данным, размещённым пользователями на платформе Levels.FYI, сотрудники уровня E7 в Meta зарабатывают в среднем $1,54 млн в год.

Технический директор Meta Эндрю Босуорт (Andrew Bosworth), выступая перед сотрудниками на внутренней сессии вопросов и ответов, заявил: «Слушайте, коллеги, рынок не такой уж и горячий. Ясно? Так что это просто ложь». Он пояснил, что речь идёт о небольшом числе руководящих позиций, компенсация по которым действительно может быть высокой. Он пояснил, что сумма в $100 млн — не единоразовый бонус за переход, а совокупность разных элементов компенсации. Также он отметил, что OpenAI отвечает на эти предложения, делая свои встречные.

Источник изображения: Alex Shuper / Unsplash

Источник изображения: Alex Shuper / Unsplash

Для сравнения: по данным финансовой отчётности, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в 2024 году получил $79,1 млн совокупной компенсации, преимущественно в виде акций. Руководитель Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) за тот же период заработал около $39,4 млн, также в основном в форме долевого участия.

Ранее Цукерберг направил сотрудникам Meta внутреннее сообщение, в котором представил новую команду по разработке сверхинтеллекта. Александр Ван (Alexandr Wang), ранее возглавлявший компанию Scale AI, назначен директором по ИИ. Его со-руководителем стал Нэт Фридман (Nat Friedman), бывший генеральный директор GitHub. Объединённая структура получила название Meta Superintelligence Labs. В объявлении не были указаны кандидатуры на посты главного научного сотрудника или директора по исследованиям. Ни Ван, ни Фридман не считаются исследователями в традиционном понимании. По информации источника, знакомого с контрактами, никто из сотрудников OpenAI, перешедших в Meta, не получил предложения на $300 млн.

По данным издания Wall Street Journal, Цукерберг заверил потенциальных сотрудников, что они не столкнутся с нехваткой вычислительных ресурсов. В условиях высокой конкуренции за доступ к передовым GPU это предложение воспринимается как серьёзное преимущество. В OpenAI исследователи ранее жаловались, что глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) обещал предоставление GPU, однако обещание не выполнил.

Meta наняла по меньшей мере семерых сотрудников OpenAI. Это вызвало резкую реакцию внутри компании. Марк Чен (Mark Chen), директор по исследованиям OpenAI, направил сотрудникам сообщение, в котором заявил, что происходящее ощущается «словно кто-то вломился в наш дом и что-то украл». Он также сообщил, что OpenAI пересматривает компенсационные предложения для ключевых сотрудников, но не пойдёт на компромиссы с принципами справедливости. По его словам, в течение текущего года будут введены в эксплуатацию дополнительные суперкомпьютеры. Позже генеральный директор OpenAI написал в корпоративном мессенджере Slack, что резко осуждает действия Meta по переманиванию сотрудников. Он также намекнул, что OpenAI работает над пересмотром своей компенсационной модели.

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Теги: me, марк цукерберг, openai, зарплата, ии
me, марк цукерберг, openai, зарплата, ии
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