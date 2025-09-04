Ведущего дизайнера Lamborghini переманила на работу Xiaomi

Китайская компания Xiaomi пока предлагает только две модели электромобилей, но их внешность многими считается вторичной, хотя большинство источников сходятся во мнении, что примеры для подражания выбраны достаточно удачные. Возможно, с переходом в Xiaomi бывшего шеф-дизайнера Lamborghini машины этой китайской марки станут более самобытными.

По информации китайского издания Sanyan Tech, бывший шеф-дизайнер Lamborghini Фабиан Шмёльц (Fabian Schmӧlz, на фото крайний слева) перешёл на работу в европейское подразделение Xiaomi Auto в качестве руководителя дизайна экстерьера. До начала работы в Lamborghini Шмёльц успел приложить руку к созданию внешности Porsche 718 Boxter и прототипа Mission E, который в дальнейшем поделился элементами дизайна с электрическим Taycan.

Данное назначение весьма символично, ведь внешность электромобилей Xiaomi SU7 и YU7 принято сравнивать с экстерьером Ferrari и Porsche. Руководитель дизайнеров Xiaomi Auto Ли Тяньюань (Li Tianyuan) в одном из своих интервью делал упор на необходимость сохранения «эмоционального следа» от машины. Приглашение на работу европейского дизайнера для Xiaomi может означать, что компания намерена адаптировать внешность своих машин под зарубежные рынки, поскольку продукция многих китайских автопроизводителей не всегда в этом смысле находит отклик у публики в других частях планеты.