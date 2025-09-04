Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Ведущего дизайнера Lamborghini переманил...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ведущего дизайнера Lamborghini переманила на работу Xiaomi

Китайская компания Xiaomi пока предлагает только две модели электромобилей, но их внешность многими считается вторичной, хотя большинство источников сходятся во мнении, что примеры для подражания выбраны достаточно удачные. Возможно, с переходом в Xiaomi бывшего шеф-дизайнера Lamborghini машины этой китайской марки станут более самобытными.

Источник изображения: LinkedIn

Источник изображения: LinkedIn

По информации китайского издания Sanyan Tech, бывший шеф-дизайнер Lamborghini Фабиан Шмёльц (Fabian Schmӧlz, на фото крайний слева) перешёл на работу в европейское подразделение Xiaomi Auto в качестве руководителя дизайна экстерьера. До начала работы в Lamborghini Шмёльц успел приложить руку к созданию внешности Porsche 718 Boxter и прототипа Mission E, который в дальнейшем поделился элементами дизайна с электрическим Taycan.

Данное назначение весьма символично, ведь внешность электромобилей Xiaomi SU7 и YU7 принято сравнивать с экстерьером Ferrari и Porsche. Руководитель дизайнеров Xiaomi Auto Ли Тяньюань (Li Tianyuan) в одном из своих интервью делал упор на необходимость сохранения «эмоционального следа» от машины. Приглашение на работу европейского дизайнера для Xiaomi может означать, что компания намерена адаптировать внешность своих машин под зарубежные рынки, поскольку продукция многих китайских автопроизводителей не всегда в этом смысле находит отклик у публики в других частях планеты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Объёмы поставок электромобилей Xiaomi уже второй месяц подряд превышают 30 000 штук
Xiaomi скатилась на девятое место среди крупнейших производителей электромобилей в мире
Xiaomi к 2027 году рассчитывает вывести свои электромобили на рынок Европы
Главный дизайнер Xiaomi пояснил, что внешность электромобилей должна оставлять эмоциональный след
BYD подтвердила спад на рынке электромобилей, урезав годовой план продаж на 16 %
Финансовый директор xAI покинул компанию всего после нескольких месяцев работы
Теги: xiaomi, xiaomi yu7, xiaomi su7, lamborghini, дизайн
xiaomi, xiaomi yu7, xiaomi su7, lamborghini, дизайн
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого 5 мин.
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 34 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 6 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeBuds 7i с шумоподавлением и ценой $70 7 мин.
TCL представила смартфон с режимом снижения зависимости от гаджетов у детей 10 мин.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 46 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 57 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 2 ч.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 3 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 4 ч.
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой 4 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.