Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3

Блогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в недавнем видео на своём YouTube-канале поделился очередными находками в отношении секретной игры Valve под кодовым названием hlx — предполагаемой Half-Life 3.

Наблюдения датамайнеров сделаны на основе недавнего обновления шутера Counter-Strike 2, который, как и hlx, базируются на Source 2. В связи с этим файлы игры содержат упоминания изменений в других проектах на том же движке.

Что датамайнеры нашли в обновлении Counter-Strike 2, связанного с hlx:

новую систему частиц, которая будет контролировать разные типы жидкости (вода, масло), систему трения объектов и систему, просчитывающую последствия уничтожения разных частей тела врагов;

очередные оптимизации, включая загрузку и новую систему реакций NPC на звуки (например, условия игнорирования звуков комбайнами).

По словам Маквикера, за прошедший месяц Valve была занята как никогда за последние десять лет. Это можно наблюдать благодаря Perforce — системе управления версиями, которой пользуется Valve.

Маквикер показал график (см. изображение выше) внесения изменений в сборки разрабатываемых Valve игр (не только hlx), зафиксированные Perforce. На август 2025-го пришёлся самый занятой период в истории Valve с 2016 года.

В настоящее время Valve разрабатывает/развивает Deadlock, Dota 2, Counter-Strike 2, hlx, TF (кодовое название неанонсированной игры Valve во вселенной Team Fortress) и «другие весёлые штуки».

Ранее сообщалось, что hlx представляет одиночный шутер с упором на симуляцию, ИИ и интерактивность, который занимает в хронологии серии место Half-Life 3. Анонс ожидается в любой момент: «Хоть завтра, но с тем же успехом — через год».