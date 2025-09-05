Сегодня 05 сентября 2025

Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3

Блогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в недавнем видео на своём YouTube-канале поделился очередными находками в отношении секретной игры Valve под кодовым названием hlx — предполагаемой Half-Life 3.

Источник изображения: Tyler McVicker

Источник изображения: Tyler McVicker

Наблюдения датамайнеров сделаны на основе недавнего обновления шутера Counter-Strike 2, который, как и hlx, базируются на Source 2. В связи с этим файлы игры содержат упоминания изменений в других проектах на том же движке.

Что датамайнеры нашли в обновлении Counter-Strike 2, связанного с hlx:

  • новую систему частиц, которая будет контролировать разные типы жидкости (вода, масло), систему трения объектов и систему, просчитывающую последствия уничтожения разных частей тела врагов;
  • очередные оптимизации, включая загрузку и новую систему реакций NPC на звуки (например, условия игнорирования звуков комбайнами).
Источник изображения: Tyler McVicker

Источник изображения: Tyler McVicker

По словам Маквикера, за прошедший месяц Valve была занята как никогда за последние десять лет. Это можно наблюдать благодаря Perforce — системе управления версиями, которой пользуется Valve.

Маквикер показал график (см. изображение выше) внесения изменений в сборки разрабатываемых Valve игр (не только hlx), зафиксированные Perforce. На август 2025-го пришёлся самый занятой период в истории Valve с 2016 года.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

В настоящее время Valve разрабатывает/развивает Deadlock, Dota 2, Counter-Strike 2, hlx, TF (кодовое название неанонсированной игры Valve во вселенной Team Fortress) и «другие весёлые штуки».

Ранее сообщалось, что hlx представляет одиночный шутер с упором на симуляцию, ИИ и интерактивность, который занимает в хронологии серии место Half-Life 3. Анонс ожидается в любой момент: «Хоть завтра, но с тем же успехом — через год».

Источник:

half-life 3, half-life, valve, шутер
