Qualcomm и BMW представили систему автономного вождения, которую будут продавать на сторону

Компании Qualcomm и BMW на следующей неделе представят на выставке IAA Mobility в Мюнхене совместно разработанный программный стек для автономного вождения Snapdragon Ride Pilot. С характеристиками и возможностями новой системы можно будет ознакомится на примере совершенно нового BMW iX3, который дебютирует на этом автосалоне. По словам Qualcomm, система автономного вождения (САВ) будет доступна всем автопроизводителям.

САВ Snapdragon Ride Pilot работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon Ride и программного стека для автономного вождения, который стал результатом трёхлетнего сотрудничества Qualcomm и BMW. Вице-президент по управлению продуктами Qualcomm Аншуман Саксена (Anshuman Saxena) сообщил, что Snapdragon Ride Pilot теперь будет доступна всем автопроизводителям, которые хотят масштабировать базовые системы помощи водителю до полноценного автономного вождения на трассе и в городских условиях.

«Snapdragon Ride Pilot — это полноценная система, ядро ​​которой достаточно гибко и модульно, чтобы каждый автопроизводитель мог адаптировать его под свои нужды» — заявил Саксена. Он не сообщил, предусматривает ли партнёрство с BMW участие автопроизводителя в доходах от лицензирования САВ.

Программный комплекс Snapdragon Ride AD включает в себя модуль восприятия, разработанный Qualcomm, и механизм управления политиками вождения, созданный совместно с BMW. Он разработан, чтобы позволить автопроизводителям гибко и быстро создавать масштабируемые решения с собственной политикой вождения или с помощью готовой платформы.

Система прошла валидацию в 60 странах мира и будет предлагаться в качестве масштабируемой платформы, которую можно развернуть как систему активной безопасности с одной камерой и масштабировать вплоть до многокамерной системы с несколькими радарами для управления на автомагистралях L2+ и в городских условиях.

По утверждению Qualcomm, модуль машинного зрения в новой САВ обеспечивает 360-градусный обзор. Он позволяет системе обнаруживать и интерпретировать окружающую обстановку с высочайшей точностью, распознавать полосы движения и сигналы светофора, помогать при парковке, контролировать водителей и создавать онлайн-карты на основе ИИ, что позволяет справляться со сложными городскими ситуациями, включая перекрёстки. Модуль обучен на основе данных, собранных более чем в 100 странах и постоянно обновляется информацией из автопарков по всему миру благодаря облачной системе управления данными.

Qualcomm сообщила, что новое программное обеспечение для автономного вождения использует сочетание планирования на основе правил и ИИ для обеспечения более интеллектуального и контекстно-зависимого вождения. Переход от планирования на основе правил к планированию на основе ИИ позволяет системе помощи водителю обрабатывать огромные объёмы данных при движении автомобиля в сложных и изменчивых условиях.

Выявляя наиболее релевантные данные для каждого сценария вождения, ИИ-планировщик быстро и комплексно обрабатывает информацию для навигации в сложных городских условиях, интерпретируя критически важные данные в режиме реального времени, не полагаясь на предустановленные карты.

По словам Qualcomm, SnapDragon Ride Pilot непрерывно собирает обширные данные о состоянии и функционировании всех систем, благодаря чему беспилотные автомобили, оснащённые этой САВ, «постоянно совершенствуются». Система моделирования данных Qualcomm использует информацию о парке автомобилей для оценки и уточнения моделей машинного обучения, что позволяет САВ обнаруживать больше объектов и со временем расширять зоны действия.

Сегодня BMW рассказала о возможностях SnapDragon Ride Pilot на презентации нового BMW iX3. Новый чип, по данным Qualcomm, обеспечивает в 20 раз большую вычислительную мощность, чем процессор предыдущего поколения. Система использует унифицированную архитектуру, включающую массив 8-мегапиксельных и 3-мегапиксельных камер и радарных датчиков, обеспечивающих 360-градусный обзор, а также картографирование высокого разрешения и точное определение местоположения с помощью GPS.

Старший вице-президент BMW Group по разработке систем управления автомобилем Михиар Аюби (Mihiar Ayoubi) отметил: «Вместе с Qualcomm Technologies мы создали революционную систему, которая является значительным вкладом в большой технологический скачок, который мы совершаем с нашей системой Neue Klasse. Это сотрудничество позволило нам разработать передовую систему помощи водителю, устанавливающую новые стандарты. Интеллектуальность, симбиоз и безопасность — вот основа философии BMW в области ADAS. Наш новый BMW iX3 обеспечит беспрецедентный уровень».

BMW iX3 — первый представитель семейства автомобилей Neue Klasse. Сегодня на его презентации BMW заявила, что он оснащён новой архитектурой электроники и программного обеспечения, «включая четыре высокопроизводительных компьютера-супермозга», что делает его более интеллектуальным и лучше подготовленным к будущему, чем когда-либо, благодаря новейшим системам автономного вождения, которые «оптимизируют симбиотическое взаимодействие человека и автомобиля».

