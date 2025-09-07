Сегодня 07 сентября 2025
Семейство iPhone 17 окажется на 3,5 % по...
Семейство iPhone 17 окажется на 3,5 % популярнее предшествующего, как считают эксперты TrendForce

Чем ближе девятое сентября, тем активнее отраслевые аналитики обсуждают семейство смартфонов Apple iPhone 17, которое должно дебютировать в этот день. Представители TrendForce не только обобщили доступную информацию о характеристиках и ценах новинок, но и сделали прогноз относительно динамики продаж. Она будет на 3,5 % выше, чем у семейства iPhone 16, по их мнению.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Основным локомотивом роста продаж, по мнению экспертов TrendForce, станут модели серии iPhone 17 Pro. Сдерживать спрос на новинки Apple в этом сезоне могут не только сложная макроэкономическая обстановка, но и возможность повышения цен на старшие модели в семействе. Прогнозировать популярность сверхтонкого iPhone 17 Air пока сложно, поскольку новинка получится противоречивой, если опираться на имеющееся описание. Тонкий корпус неизбежно сократит не только ёмкость батареи, но и вынудит пожертвовать характеристиками камер. В результате, по мнению TrendForce, с точки зрения объёмов продаж iPhone 17 Air в лучшем случае выступит на уровне традиционных моделей Plus, которые должен собой заменить.

В новой линейке смартфонов Apple моделям iPhone 17 и Air достанется 3-нм процессор A19, а две старшие получат его более производительную версию A19 Pro. Объём оперативной памяти будет увеличен до 12 Гбайт на трёх представителях семейства, не считая начального iPhone 17, который сохранит лишь 8 Гбайт LPDDR5X. Объём твердотельной памяти у iPhone 17 будет начинаться от 128 Гбайт и заканчиваться 512 Гбайт, а вот у трёх старших моделей диапазон расположится от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Отчасти подобные параметры подсистемы памяти обусловят рост цен начальных конфигураций указанных смартфонов. iPhone 17 Air будет стартовать с $1099, iPhone 17 Pro будет на $100 дороже, но в максимальной конфигурации легко доберётся до отметки $1599. Наконец, флагманский iPhone 17 Pro Max будет вписываться в диапазон цен от $1299 до $1699.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Все четыре смартфона новой серии будут оснащаться гибким дисплеем типа AMOLED с частотой обновления 120 Гц, но если у iPhone 17 и iPhone 17 Pro его диагональ составит 6,2 дюйма, то у iPhone 17 Air она вырастет до 6,6 дюйма, а iPhone 17 Pro Max будет оправдывать последнюю часть своего наименования наличием 6,8-дюймового дисплея. Как минимум iPhone 17 Air лишится физического слота под SIM-карту, но обеспечит работу с eSIM. Наличие слотов под SIM-карту у прочих моделей семейства наверняка будет определяться спецификой конкретного региона, где эти смартфоны будут продаваться.

Возможности камер будут улучшены у всего семейства, фронтальная получит удвоенное до 24 МП разрешение, а задние обеспечат 48 МП. Старшие модели семейства получат дополнительные усовершенствования в части камер. По мнению представителей TrendForce, если в следующем году Apple всё же выведет на рынок первый складной iPhone, то на первую половину года она наметит дебют одной из важных моделей смартфона, и не станет сосредотачивать все премьеры в сентябре, как обычно. В дальнейшем такое сезонное распределение премьер поможет компании более равномерно подогревать спрос на свою продукцию.

Теги: apple, apple iphone, iphone 17, trendforce, смартфоны
