Китайская CATL начнёт выпуск тяговых батарей на предприятии в Венгрии в начале следующего года

С конца 2022 года у китайского гиганта CATL функционирует предприятие по выпуску тяговых батарей в Германии, но оно имеет довольно скромные по меркам отрасли производственные мощности около 14 ГВт‧ч в год. Новое предприятие в Венгрии, которое будет запущено в начале следующего года, позволит выпускать тяговых аккумуляторов на 100 ГВт‧ч в год.

Источник изображения: CATL

Источник изображения: CATL

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональных представителей CATL. Компания уже вложила 7,3 млрд евро в строительство завода на северо-востоке Венгрии в Дебрецене. Ожидается, что клиентами предприятия CATL станут автопроизводители BMW, Stellantis и Volkswagen. Локализация производства тяговых батарей позволит снизить издержки, поскольку именно эта часть современных электромобилей формирует от трети до половины себестоимости всей машины. Импорт готовых электромобилей в ЕС из Китая наталкивается на защитные пошлины, поэтому развитие локального выпуска батарей будет способствовать созданию необходимой инфраструктуры на территории Европы. Кроме того, предприятие CATL в Венгрии создаст около 9000 рабочих мест.

По словам европейского директора CATL Мэтта Шеня (Matt Shen), компания ставит перед собой задачу запустить производство тяговых батарей в Венгрии либо в конце текущего года, либо в начале следующего — максимум, через четыре–пять месяцев. Изначально планировалось наладить выпуск батарей в Дебрецене до конца текущего года. По итогам 2024 года CATL контролировала 38 % мирового рынка тяговых батарей. Для финансирования строительства венгерского предприятия компания привлекала $4,6 млрд в мае этого года через размещение акций в Гонконге. По словам представителя CATL, опасения по поводу низкого спроса на электромобили в Европе беспочвенны, хотя некоторые колебания всё же присутствуют.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: catl, венгрия, тяговая батарея, аккумулятор, производство
