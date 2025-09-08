Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Тяговые батареи CATL Shenxing Pro обеспе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тяговые батареи CATL Shenxing Pro обеспечат ресурс до 1 млн км пробега

С момента появления первых массовых электромобилей за тяговыми батареями тянется определённый шлейф стереотипов, мешающих росту популярности подобных транспортных средств в современных условиях. Китайская CATL взялась при помощи нового семейства батарей Shenxing Pro развеять ряд мифов о свойствах LFP-батарей.

Источник изображения: CarNewsChina, CATL

Источник изображения: CarNewsChina, CATL

Как отмечает CarNewsChina, на мероприятии IAA Mobility в Мюнхене мировой лидер в производстве батарей для электромобилей, коим является CATL, представил семейство тяговых аккумуляторов Shenxing Pro, который сочетает массовую с точки зрения химического состава технологию LFP с передовыми решениями в плане эксплуатационных качеств. Компания не стала особо трудиться над именами разновидностей представленных батарей, поэтому первый получил описательное обозначение Super Long Life & Long Range Battery, а второй — более лаконичное Super-Fast Charging Battery.

Как можно понять из названий, первый вариант Shenxing Pro ориентирован на длительную эксплуатацию и большие пробеги, он позволяет сочетать запас хода до 758 км по циклу WLTP с расчётным ресурсом 12 лет или 1 000 000 км пробега. После 200 000 км пробега батарея теряет только 9 % своей первоначальной ёмкости, поэтому подобные батареи будут востребованы при эксплуатации электромобилей в такси и прокате.

Второй вариант оптимизирован под сверхбыструю зарядку, полную ёмкость позволяет восстановить за 5 минут, а при температуре минус 20 градусов по шкале Цельсия может восполнить запас хода в 410 км по циклу WLTP за 20 минут. При более высокой температуре окружающего воздуха 478 км запаса хода могут быть восстановлены за 10 минут. При остаточном заряде в 20 % такая батарея способна отдавать до 830 кВт мощности, что важно с точки зрения сохранения динамики электромобиля при больших суточных пробегах. Данная разновидность батареи рассчитана на 240 000 км пробега и оснащается 10-летней гарантией CATL.

Оба варианта батарей Shenxing Pro относятся к поколению NP 3.0, которое гарантирует повышенную пожарную безопасность при механических повреждениях и коротких замыканиях. Даже при запуске зловредной термохимической реакции батарея будет способна выдавать высокие токи разряда в течение как минимум часа, позволяя автовладельцу спокойно добраться до автосервиса в случае появления внутреннего дефекта батареи.

Ячейки семейства Wave, из которых сформированы батареи Shenxing Pro, допускают большое разнообразие вариантов крепления и размещения элементов системы охлаждения. Жёсткость батареи можно увеличить на 25 %, а эффективность пространственной компоновки поднять до 76 %. Судя по заявлениям представителей CATL, выпускаться новые батареи будут на территории Европы. Здесь у компании уже есть предприятия в Германии и Венгрии, а ещё одно может появиться в Испании за счёт участия в проекте концерна Stellantis.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская CATL начнёт выпуск тяговых батарей на предприятии в Венгрии в начале следующего года
Mercedes-Benz начнёт выпуск твердотельных батарей для электромобилей с запасом хода 1000 км до 2030 года
Tesla рассказала, как деградируют аккумуляторы в электромобилях — влияет не только пробег
Tesla теперь называет свой автопилот «почти полным»
Qualcomm и BMW представили систему автономного вождения, которую будут продавать на сторону
На IFA 2025 показали пауэрбанк, который работает даже с пробитой батареей
Теги: catl, электромобиль, тяговая батарея, аккумулятор, китайские производители
catl, электромобиль, тяговая батарея, аккумулятор, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
К сбоям в работе SSD приводит бета-версия прошивки контроллеров Phison, а не обновление Windows 11
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации
Тяговые батареи CATL Shenxing Pro обеспечат ресурс до 1 млн км пробега
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр
Tencent выпустила открытую ИИ-модель, которая создаёт целые 3D-миры по одному изображению
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 10 ч.
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ 17 ч.
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию 19 ч.
OpenAI после критики GPT-5 реорганизовала команду, отвечающую за поведение ИИ 07-09 00:29
Новая статья: Herdling — гора эмоций. Рецензия 07-09 00:01
Новая статья: Gamesblender № 742: показ «Бонда» от авторов Hitman, «кризисная» PS5 и Morrowind внутри Elden Ring 06-09 23:38
ChatGPT остаётся безусловным лидером рынка чат-ботов с ИИ 06-09 18:07
Трамп пригрозил «ответкой» Евросоюзу из-за штрафов Google и Apple 06-09 17:16
В Непале заблокировали Facebook, YouTube и X за нежелание открывать локальные представительства 06-09 15:18
В Windows 11 появились новые ИИ-функции для компьютеров Copilot+ PC 06-09 15:14
TSMC не понесёт серьёзных потерь из-за запрета на поставки оборудования в Китай 20 мин.
Репортаж со стенда Dreame на выставке IFA 2025: роботы-пылесосы будущего и масштабное расширение экосистемы 2 ч.
DE-CIX запустила первую в мире платформу обмена ИИ-трафиком 2 ч.
Из грязи в князи: Fluidstack, в штате которой было всего 10 человек, получила многомиллиардный контракт на создание «атомного» ИИ-облака во Франции 3 ч.
Китайская CATL начнёт выпуск тяговых батарей на предприятии в Венгрии в начале следующего года 3 ч.
ASML намеревается стать крупным инвестором ИИ-стартапа Mistral AI 7 ч.
Видео: человекоподобный робот Figure 02 научился мыть посуду 10 ч.
XFX перешла на память GDDR6 от Samsung вместо SK hynix — видеокарты стали холоднее 10 ч.
Dreame представила огромный флагманский телевизор Mega QLED 4K TV 100Q100 — 4K, 100 дюймов и 144 Гц 10 ч.
Новая статья: Штабелевать ОЗУ полезно, но нелегко 11 ч.