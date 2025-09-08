Тяговые батареи CATL Shenxing Pro обеспечат ресурс до 1 млн км пробега

С момента появления первых массовых электромобилей за тяговыми батареями тянется определённый шлейф стереотипов, мешающих росту популярности подобных транспортных средств в современных условиях. Китайская CATL взялась при помощи нового семейства батарей Shenxing Pro развеять ряд мифов о свойствах LFP-батарей.

Как отмечает CarNewsChina, на мероприятии IAA Mobility в Мюнхене мировой лидер в производстве батарей для электромобилей, коим является CATL, представил семейство тяговых аккумуляторов Shenxing Pro, который сочетает массовую с точки зрения химического состава технологию LFP с передовыми решениями в плане эксплуатационных качеств. Компания не стала особо трудиться над именами разновидностей представленных батарей, поэтому первый получил описательное обозначение Super Long Life & Long Range Battery, а второй — более лаконичное Super-Fast Charging Battery.

Как можно понять из названий, первый вариант Shenxing Pro ориентирован на длительную эксплуатацию и большие пробеги, он позволяет сочетать запас хода до 758 км по циклу WLTP с расчётным ресурсом 12 лет или 1 000 000 км пробега. После 200 000 км пробега батарея теряет только 9 % своей первоначальной ёмкости, поэтому подобные батареи будут востребованы при эксплуатации электромобилей в такси и прокате.

Второй вариант оптимизирован под сверхбыструю зарядку, полную ёмкость позволяет восстановить за 5 минут, а при температуре минус 20 градусов по шкале Цельсия может восполнить запас хода в 410 км по циклу WLTP за 20 минут. При более высокой температуре окружающего воздуха 478 км запаса хода могут быть восстановлены за 10 минут. При остаточном заряде в 20 % такая батарея способна отдавать до 830 кВт мощности, что важно с точки зрения сохранения динамики электромобиля при больших суточных пробегах. Данная разновидность батареи рассчитана на 240 000 км пробега и оснащается 10-летней гарантией CATL.

Оба варианта батарей Shenxing Pro относятся к поколению NP 3.0, которое гарантирует повышенную пожарную безопасность при механических повреждениях и коротких замыканиях. Даже при запуске зловредной термохимической реакции батарея будет способна выдавать высокие токи разряда в течение как минимум часа, позволяя автовладельцу спокойно добраться до автосервиса в случае появления внутреннего дефекта батареи.

Ячейки семейства Wave, из которых сформированы батареи Shenxing Pro, допускают большое разнообразие вариантов крепления и размещения элементов системы охлаждения. Жёсткость батареи можно увеличить на 25 %, а эффективность пространственной компоновки поднять до 76 %. Судя по заявлениям представителей CATL, выпускаться новые батареи будут на территории Европы. Здесь у компании уже есть предприятия в Германии и Венгрии, а ещё одно может появиться в Испании за счёт участия в проекте концерна Stellantis.