США заставят Samsung и SK hynix ежегодно подавать заявки на поставку оборудования в Китай

Как и в случае с TSMC, экспортные лицензии Samsung и SK hynix, дающие компаниям право поставлять в Китай оборудование для своих предприятий по производству памяти, истекут 31 декабря 2025 года. По некоторым данным, власти США предложили южнокорейским производителям на ежегодной основе продлевать профильные лицензии и конкретно оговаривать свои планы на соответствующий период.

Напомним, что после введения экспортных ограничений администрацией Байдена в 2022 году компаниям Samsung и SK hynix удалось получить сперва временную лицензию, а потом и бессрочную, которая позволила им поставлять необходимое для обслуживания и модернизации своих китайских предприятий оборудование без согласования каждой индивидуальной партии. В прошлом месяце действующие власти США заявили, что подобный порядок поставок оборудования перестанет работать с января следующего года.

Как отмечает Bloomberg, власти США обратились к Samsung Electronics и SK hynix с предложением перейти на ежегодное получение экспортных лицензий при одновременном согласовании конкретных планов поставок, в которых фигурировали бы количество и номенклатура ввозимого в Китай оборудования и материалов. Американские чиновники дали понять, что намерены создать условия, при которых предприятия Samsung и SK hynix в Китае смогут продолжить работать в текущих масштабах производства и на существующем технологическом уровне, но им не будет дозволено наращивать объёмы выпуска продукции или модернизировать сопутствующие технологии.

Для корейских производителей подобный план определённо лучше полного запрета на поставки оборудования в Китай, но он не учитывает непредвиденных обстоятельств, возникающих при необходимости срочного ремонта или замены оборудования в результате поломки. Samsung и SK hynix на территории Китая выпускают от 30 до 40 % своей памяти, но в масштабах мирового рынка влияние данных площадок на глобальные объёмы поставок не так велико. Например, китайское предприятие SK hynix обеспечивает менее 10 % объёмов производства DRAM в мире, в случае с NAND всё ограничивается несколькими процентами, а доля китайского предприятия Samsung на мировом рынке NAND также не превышает 10 %.