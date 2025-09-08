Сегодня 08 сентября 2025
«Китайская Tesla» пообещала запустить собственное роботакси в 2026 году — а заодно и автопилот четвёртого уровня

Стартап XPeng развивается достаточно динамично, уделяя внимание не только выпуску электромобилей и разработке автопилота для них, но и летательным аппаратам на электротяге. К концу 2026 года компания собирается начать в Китае испытания роботакси, а также выпуск электромобилей с автопилотом четвёртого уровня.

Источник изображения: XPeng

Источник изображения: XPeng

Соответствующие заявления на мероприятии IAA Mobility в Мюнхене сделал глава и основатель XPeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng). Он заострил внимание на открытии первого исследовательского центра XPeng в Европе, который начнёт свою работу в Мюнхене на этой неделе. Два других расположены в Калифорнии. Перед специалистами европейского центра XPeng будет поставлена задача адаптации продукции и технологий марки под нужды и предпочтения местных клиентов. XPeng начала продавать свои электромобили в Европе в 2021 году, а теперь Германия является для компании крупнейшим региональным рынком сбыта. Всего продукция XPeng сейчас представлена в 46 странах мира, а 30 % её сотрудников работают в сфере исследований и разработок.

В Китае XPeng в следующем году обещает начать массовый выпуск машин с автопилотом четвёртого уровня по классификации SAE. Он подразумевает, что человек сохраняет возможность вмешательства в процесс управления транспортным средством, но в большинстве случаев этого не требуется. Как нескромно заявил основатель XPeng, в Китае компания является лидером в области автономного вождения. Компания сама разработала процессоры Turing AI для автопилота, а от использования лидаров в своих машинах отказалась ещё в 2024 году по примеру Tesla. Кроме того, её фирменное программное обеспечение XNGP не опирается на точные цифровые карты местности, а потому задача ориентирования автопилота в незнакомой местности решается проще, чем у других китайских автопроизводителей. С прошлого года XNGP доступна всем автовладельцам XPeng в Китае. За пределами страны XNGP начнёт распространяться в четвёртом квартале следующего года.

Источник:

Теги: xpeng motors, автопилот, роботакси, китай, китайские производители
