Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Польские СМИ раскрыли стартовые продажи ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2

Разработчики ремейка Silent Hill 2 из польской студии Bloober Team поделились информацией о первых успехах своего приключенческого хоррора на выживание Cronos: The New Dawn, вдохновлённого Dead Space и Resident Evil.

Источник изображения: X (horace0816)

Источник изображения: X (horace0816)

Как сообщает польское издание PAP Biznes со ссылкой на пресс-релиз Bloober Team, продажи Cronos: The New Dawn по состоянию на сегодня, 8 сентября, превысили уже 200 тысяч копий.

Таким образом, упомянутой величины Cronos: The New Dawn удалось достичь всего за три дня с официального релиза. Речь идёт о результатах игры исключительно в цифровом формате — о показателях проекта в рознице не сообщается.

Кроме того, Bloober Team поделилась с польскими СМИ, что к настоящему моменту Cronos: The New Dawn добавило в свой список желаемого более миллиона человек. По всей видимости, имеется в виду сумма по всем платформам.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

События Cronos: The New Dawn разворачиваются в постапокалиптическом будущем. В роли Скитальца ND-3576, работающего на загадочный «Коллектив», геймерам предстоит искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

Игра предлагает смесь восточноевропейского брутализма и ретрофутуристических технологий, боевую систему, которая проверяет рефлексы и тактическую сноровку игроков, а также текстовый перевод на русский язык.

Cronos: The New Dawn вышла 5 сентября на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Проект заслужил умеренную похвалу критиков (78 % на OpenCritic) и «очень положительные» обзоры в Steam (86 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами
Cronos: The New Dawn не станет следующей Dead Space или Resident Evil 4 — критики вынесли вердикт новой игре от создателей ремейка Silent Hill 2
Новый трейлер хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2 подтвердил дату выхода игры и релиз на Nintendo Switch 2
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь
Теги: cronos: the new dawn, bloober team, экшен, хоррор, продажи игр
cronos: the new dawn, bloober team, экшен, хоррор, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Межзвёздная Комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS 27 мин.
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2 51 мин.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 4 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 4 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 5 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 8 ч.
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ 9 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 9 ч.
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 10 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 10 ч.
Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000 30 мин.
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT 2 ч.
Axelera AI представила ускоритель Metis M.2 Max для ИИ-задач на периферии 3 ч.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 4 ч.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 5 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 5 ч.
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold 5 ч.
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 6 ч.
Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV 6 ч.
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка 8 ч.