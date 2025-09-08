Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2

Разработчики ремейка Silent Hill 2 из польской студии Bloober Team поделились информацией о первых успехах своего приключенческого хоррора на выживание Cronos: The New Dawn, вдохновлённого Dead Space и Resident Evil.

Как сообщает польское издание PAP Biznes со ссылкой на пресс-релиз Bloober Team, продажи Cronos: The New Dawn по состоянию на сегодня, 8 сентября, превысили уже 200 тысяч копий.

Таким образом, упомянутой величины Cronos: The New Dawn удалось достичь всего за три дня с официального релиза. Речь идёт о результатах игры исключительно в цифровом формате — о показателях проекта в рознице не сообщается.

Кроме того, Bloober Team поделилась с польскими СМИ, что к настоящему моменту Cronos: The New Dawn добавило в свой список желаемого более миллиона человек. По всей видимости, имеется в виду сумма по всем платформам.

События Cronos: The New Dawn разворачиваются в постапокалиптическом будущем. В роли Скитальца ND-3576, работающего на загадочный «Коллектив», геймерам предстоит искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

Игра предлагает смесь восточноевропейского брутализма и ретрофутуристических технологий, боевую систему, которая проверяет рефлексы и тактическую сноровку игроков, а также текстовый перевод на русский язык.

Cronos: The New Dawn вышла 5 сентября на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Проект заслужил умеренную похвалу критиков (78 % на OpenCritic) и «очень положительные» обзоры в Steam (86 %).