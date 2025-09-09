Электромобиль Polestar 5 обещает разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды и запас хода до 670 км

Могло сложиться впечатление, что в китайском холдинге Geely маркам Volvo и Polestar отведена роль «бедных родственников», которые все новейшие технические решения получают в последнюю очередь, но четырёхдверное купе Polestar 5 после своего анонса доказало, что способно тягаться с китайскими конкурентами хотя бы на уровне технических характеристик.

В целом, как отмечает The Verge, машина будет предлагаться в двух комплектациях: базовой двухмоторной совокупной мощностью 748 л.с. и версии Performance с увеличенной до 884 л.с. мощностью. Последняя сможет развивать крутящий момент 1015 Н‧м и обеспечивать ускорение до 100 км/ч за 3,1 секунды против 3,8 секунды у базового варианта. Родство с заботящейся о безопасности Volvo привело к ограничению максимальной скорости Polestar 5 значением 248 км/ч. Значительная часть силовой структуры кузова новинки изготовлена из алюминия, причём до 13 % сырья получены из вторичных источников.

С точки зрения зарядной инфраструктуры новинка Polestar ничем особо не поражает. От бытовой сети она может получать до 19 кВт, а при зарядке постоянным током способна подключаться к экспресс-станциям мощностью до 350 кВт. Снижение потерь и массы проводки, а также повышение скорости зарядки обеспечивается благодаря использованию 800-вольтовой архитектуры. По сути, восстановить заряд с 10 до 80 % можно всего за 22 минуты.

Обе модификации Polestar 5 комплектуются NMC-батареей ёмкостью 112 кВт‧ч, заряда которой должно хватать на 670 км пробега по циклу WLTP у младшей версии электромобиля, и 565 км у старшей. Впрочем, технически пользователям доступны лишь 106 кВт‧ч, что тоже достойно на фоне многих современных электромобилей.

Часть автопроизводителей демонстрирует тенденцию отказа от использования лидаров в своих системах активной помощи водителю, Polestar не является исключением, поскольку довольствуется комбинацией 12 камер, одна из которых призвана следить за состоянием водителя, 12 ультразвуковых датчиков и одного радара, работающего на средних дистанциях. К слову, заднего стекла у машины по сути нет, поэтому на зеркало в салоне транслируется изображение с камеры заднего вида. В салоне также расположены радары, позволяющие определять количество и расположение людей для корректного применения средств активной безопасности в случае ДТП. Системы активной помощи водителю разработаны Mobileye, а головное устройство Polestar 5 работает под управлением Google Android.

Для старшей версии Polestar 5 компания Michelin разработала специальные шины, которые предлагаются в типоразмерах от 20 до 22 дюймов. Интерьер электромобиля выдержан в духе минимализма. На центральной консоли расположился портретно ориентированный 14,5-дюймовый сенсорный дисплей, за рулевым колесом расположилась электронная 9-дюймовая приборная панель. Кроме того, на ветровое стекло выводится проекция, эквивалентная 9,5-дюймовому дисплею.

Интересно, что Polestar потрудилась сделать в корпусе тяговой батареи специальные выемки, чтобы предоставить пассажирам заднего ряда дополнительное пространство для ступней. Оптимально в салоне машины способны разместиться четыре человека, но сложив подлокотник заднего ряда, при желании на борт можно принять пятого. Младшая версия Polestar 5 будет доступна для заказа на рынках 24 стран по цене от $139 750, старшая оценена в $167 820. Непосредственно поставки должны начаться в следующем полугодии. Выпуском Polestar 5 будут заниматься предприятия в США и Китае, поэтому на первом из рынков влияние заградительных таможенных пошлин не проявится в полной мере. В следующем году на платформе Polestar 5 может быть построено двухдверное купе Polestar 6 с откидной крышей.