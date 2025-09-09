Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Электромобиль Polestar 5 обещает разгон ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Электромобиль Polestar 5 обещает разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды и запас хода до 670 км

Могло сложиться впечатление, что в китайском холдинге Geely маркам Volvo и Polestar отведена роль «бедных родственников», которые все новейшие технические решения получают в последнюю очередь, но четырёхдверное купе Polestar 5 после своего анонса доказало, что способно тягаться с китайскими конкурентами хотя бы на уровне технических характеристик.

Источник изображений: Polestar

Источник изображений: Polestar

В целом, как отмечает The Verge, машина будет предлагаться в двух комплектациях: базовой двухмоторной совокупной мощностью 748 л.с. и версии Performance с увеличенной до 884 л.с. мощностью. Последняя сможет развивать крутящий момент 1015 Н‧м и обеспечивать ускорение до 100 км/ч за 3,1 секунды против 3,8 секунды у базового варианта. Родство с заботящейся о безопасности Volvo привело к ограничению максимальной скорости Polestar 5 значением 248 км/ч. Значительная часть силовой структуры кузова новинки изготовлена из алюминия, причём до 13 % сырья получены из вторичных источников.

С точки зрения зарядной инфраструктуры новинка Polestar ничем особо не поражает. От бытовой сети она может получать до 19 кВт, а при зарядке постоянным током способна подключаться к экспресс-станциям мощностью до 350 кВт. Снижение потерь и массы проводки, а также повышение скорости зарядки обеспечивается благодаря использованию 800-вольтовой архитектуры. По сути, восстановить заряд с 10 до 80 % можно всего за 22 минуты.

Обе модификации Polestar 5 комплектуются NMC-батареей ёмкостью 112 кВт‧ч, заряда которой должно хватать на 670 км пробега по циклу WLTP у младшей версии электромобиля, и 565 км у старшей. Впрочем, технически пользователям доступны лишь 106 кВт‧ч, что тоже достойно на фоне многих современных электромобилей.

Часть автопроизводителей демонстрирует тенденцию отказа от использования лидаров в своих системах активной помощи водителю, Polestar не является исключением, поскольку довольствуется комбинацией 12 камер, одна из которых призвана следить за состоянием водителя, 12 ультразвуковых датчиков и одного радара, работающего на средних дистанциях. К слову, заднего стекла у машины по сути нет, поэтому на зеркало в салоне транслируется изображение с камеры заднего вида. В салоне также расположены радары, позволяющие определять количество и расположение людей для корректного применения средств активной безопасности в случае ДТП. Системы активной помощи водителю разработаны Mobileye, а головное устройство Polestar 5 работает под управлением Google Android.

Для старшей версии Polestar 5 компания Michelin разработала специальные шины, которые предлагаются в типоразмерах от 20 до 22 дюймов. Интерьер электромобиля выдержан в духе минимализма. На центральной консоли расположился портретно ориентированный 14,5-дюймовый сенсорный дисплей, за рулевым колесом расположилась электронная 9-дюймовая приборная панель. Кроме того, на ветровое стекло выводится проекция, эквивалентная 9,5-дюймовому дисплею.

Интересно, что Polestar потрудилась сделать в корпусе тяговой батареи специальные выемки, чтобы предоставить пассажирам заднего ряда дополнительное пространство для ступней. Оптимально в салоне машины способны разместиться четыре человека, но сложив подлокотник заднего ряда, при желании на борт можно принять пятого. Младшая версия Polestar 5 будет доступна для заказа на рынках 24 стран по цене от $139 750, старшая оценена в $167 820. Непосредственно поставки должны начаться в следующем полугодии. Выпуском Polestar 5 будут заниматься предприятия в США и Китае, поэтому на первом из рынков влияние заградительных таможенных пошлин не проявится в полной мере. В следующем году на платформе Polestar 5 может быть построено двухдверное купе Polestar 6 с откидной крышей.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Polestar показала трио электромобилей, приспособленных к гонкам по снегу и льду
Прототип электромобиля Polestar 5 зарядили до 80 % всего за 10 минут
Шведский производитель электромобилей Polestar уволит сотни сотрудников
«Китайская Tesla» пообещала запустить собственное роботакси в 2026 году — а заодно и автопилот четвёртого уровня
Тяговые батареи CATL Shenxing Pro обеспечат ресурс до 1 млн км пробега
Китайская CATL начнёт выпуск тяговых батарей на предприятии в Венгрии в начале следующего года
Теги: polestar, polestar 5, электромобиль, спорткар, volvo
polestar, polestar 5, электромобиль, спорткар, volvo
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Google признала «стремительный упадок» открытого интернета — раньше она говорила совсем другое
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
Nebius получит от Microsoft почти $20 млрд до 2031 года благодаря новому контракту
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda 24 мин.
Продажи Ready or Not достигли 13 миллионов — на ПК игру продолжили покупать даже в разгар скандала с цензурой 11 ч.
Календарь релизов — 8–14 сентября: Borderlands 4, Shape of Dreams и Katanaut 12 ч.
Security Vision представила решение для защиты критической инфраструктуры малого и среднего бизнеса 12 ч.
Журналисты откопали концепт-арт версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, которая никогда не выйдет 13 ч.
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS 13 ч.
Польские СМИ раскрыли стартовые продажи хоррора Cronos: The New Dawn от разработчиков ремейка Silent Hill 2 14 ч.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 16 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 17 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 17 ч.
В России поступил в продажу флагманский смартфон Huawei Pura 80 48 мин.
Американские регуляторы не будут признавать результаты сертификации ввозимой в США электроники от нескольких китайских лабораторий 55 мин.
Электромобиль Polestar 5 обещает разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды и запас хода до 670 км 2 ч.
Intel назначила новых руководителей для клиентского и серверного бизнеса 5 ч.
Лунную ракету SLS не отменят — Трамп и Конгресс США нащупали способ удешевить проект 8 ч.
Новая статья: Обзор PCIe 5.0-накопителя Patriot Viper PV593: история про баланс 9 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Google Pixel 10: середнячок, возомнивший себя флагманом 10 ч.
Наушники Nothing Ear (3) получили официальную дату анонса 12 ч.
Sapphire выпустила белые материнские платы PURE B850A WIFI и PURE B850M WIFI для Ryzen 9000 13 ч.
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT 15 ч.