Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью

Бывший топ-менеджер по кибербезопасности WhatsApp подал в федеральный суд Сан-Франциско на материнскую компанию Meta, в котором обвинил её в игнорировании проблем с безопасностью, а также в том, что против него были приняты ответные меры после его сообщений об имеющихся нарушениях, пишет The Guardian.

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

Аттаулла Байг (Attaullah Baig), занимавший должность руководителя службы безопасности WhatsApp с 2021 по 2025 год, сообщил в 115-страничном иске, что в ходе внутреннего тестирования он обнаружил, что «около 1500 инженеров WhatsApp имели неограниченный доступ к данным пользователей, включая конфиденциальную личную информацию», и что сотрудники «могли перемещать или красть такие данные без обнаружения или аудиторского следа». Это потенциально является нарушением федеральных законов о ценных бумагах, и юридических обязательств Meta, связанных с соглашением о конфиденциальности, заключённым с Федеральной торговой комиссией США (FTC) в 2020 году.

Бейг неоднократно высказывал свою обеспокоенность руководству компании, включая главу WhatsApp Уилла Кэткарта (Will Cathcart) и генерального директора Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), однако надлежащих мер по устранению нарушений принято не было. Более того, в течение трёх дней после первого раскрытия информации о проблемах с кибербезопасностью он начал получать в компании «негативные отзывы о своей работе», после чего руководство неоднократно критиковало его за плохую работу. В конечном итоге в феврале 2025 года Бейга уволили за «низкую производительность» в рамках волны сокращений работников компании, затронувшей 5 % персонала.

Он подавал жалобы в федеральные регулирующие органы, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Управление по охране труда (OSHA) Министерства труда США, прежде чем начать судебное разбирательство.

Комментируя иск, Карл Вуг (Carl Woog), вице-президент по коммуникациям WhatsApp, заявил агентству AFP: «К сожалению, это распространённая схема: бывшего сотрудника увольняют за плохую работу, а затем он публикует заявления с передёргиванием фактов, искажающие суть упорной работы нашей команды».

В поданном иске Бейг требует восстановления в должности, выплаты заработной платы и возмещения ущерба, а также возможного применения к компании мер принудительного характера со стороны регулирующих органов.

Теги: whatsapp, me, уязвимость, иск, судебные разбирательства
