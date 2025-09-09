Сегодня 09 сентября 2025
Dreame построит в Германии завод по производству «самых быстрых машин в мире»

Пока конкуренты типа Xiaomi движутся последовательно, сначала осваивая производство электромобилей в Китае, а потом рассчитывая наладить их экспорт, Dreame действует решительнее. Известная своими бытовыми устройствами типа роботов-пылесосов компания собирается построить в Германии предприятие для сборки скоростных электромобилей.

О наличии у Dreame планов к 2027 году представить электрический гиперкар, способный соперничать с Bugatti Veyron, уже сообщалось ранее. На создание «самой быстрой в мире машины» этого китайского производителя вдохновил выход на рынок скоростных электродвигателей, выдающих 200 000 об/мин. Делегация Dreame в этом месяце посетила Берлин, как пояснил ресурс CarNewsChina, и одной из целей визита был поиск площадки для строительства будущего автосборочного предприятия в Германии. На уровне финансовых консультаций Dreame при выходе на рынок электромобилей будет опираться на поддержку BNP Paribas.

Что характерно, в окрестностях Берлина уже расположено европейское автосборочное предприятие Tesla, поэтому Dreame в какой-то степени пойдёт по её следам. Кроме того, в Германии китайский производитель планирует наладить локальный выпуск и другой своей продукции. Развитие локальной инфраструктуры поставщиков будет определять, насколько динамичным будет европейский бизнес Dreame по производству бытовой техники и электромобилей. Продукция марки уже представлена более чем в 100 странах, ею пользуются более 30 млн человек. Добавим, что наличие намерений построить автосборочный завод в Германии представителям редакции 3DNews подтвердили в самой Dreame.

Источник:

dreame, гиперкар, электромобиль, производство, германия
