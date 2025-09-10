Сегодня 10 сентября 2025
МТС назвала российские цены на Apple Watch Series 11/SE/Ultra 3 и AirPods Pro 3

В МТС уже опубликован российский прайс-лист на новые умные часы Apple со вчерашней презентации. Часы будут стоить от примерно 35 до 100 тыс. рублей, наушники AirPods Pro 3 — 35 тыс., сообщает Rozetked.

Apple Watch Ultra 3. Источник изображения: Apple

Apple Watch Ultra 3. Источник изображения: Apple

Вот полный список цен на указанные устройства Apple от российского оператора связи:

  • Apple Watch Series SE 3: от 34 990 руб.
  • Apple Watch Series 11: от 54 990 руб.
  • Apple Watch Ultra 3: 99 990 руб.
  • Apple AirPods Pro 3: 34 990 руб.

Вчера, 9 сентября, на презентации Apple был впервые показан новый iPhone 17, а также его версии: сверхтонкий iPhone Air и «профессиональные» iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Их российские цены также уже известны.

Одновременно Apple представила новые модели умных часов: Ultra 3, Series 11 и Series SE 3. Для сравнения, в США эти модели будут стоить от $799, $399 и $249 соответственно.

