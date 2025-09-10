Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд

В Шанхае расположено крупнейшее предприятие Tesla по сборке электромобилей, на китайском рынке компания также продаёт немалую часть своей продукции. Если в 2020 году она занимала 16 % китайского рынка электромобилей, то по итогам прошлого месяца доля американской компании сократилась до 4,4 %. Продажи падают уже шестой месяц подряд, в августе они сократились на 9,9 %.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей пассажирских автомобилей (CPCA). В течение августа на территории КНР было реализовано 57 152 электромобиля Model Y и Model 3 шанхайской сборки. Это почти на 10 % меньше, чем годом ранее. При этом общие продажи электромобилей в Китае по итогам августа увеличились на 23 % до 1,29 млн штук. Ещё в прошлом году Tesla занимала 6,9 % китайского рынка электромобилей, а теперь её позиции ослабли до 4,4 %.

Ситуацию не спасают ни регулярное снижение цен, ни беспроцентные рассрочки, ни выпуск новых моделей. Доля китайских потребителей, считающих продукцию Tesla лучшим выбором при покупке электромобиля, по данным опроса UBS, сократилась по сравнению с прошлым годом с 18 до 14 %, тогда как в 2020 году она достигала 30 %. Продукция китайских марок не только более доступна, но и в большей мере отвечает вкусам местных покупателей. Тем более, что сопоставимый по характеристикам с Tesla Model 3 электромобиль в Китае сейчас можно купить за 40 % стоимости американской модели.

Tesla отчаянно пытается поднять интерес к своим электромобилям в Китае. Недавно здесь была представлена «дальнобойная» версия Tesla Model 3 с запасом хода 830 км, её поставки начнутся в этом месяце. Китайскому рынку предназначается и шестиместный вариант Tesla Model Y (L) с удлинённым салоном, который оказался на 30 % дороже базовой пятиместной версии. Такие машины также начнут поставляться китайским клиентам Tesla в этом месяце.