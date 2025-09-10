Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Tesla теряет позиции на рынке электромоб...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд

В Шанхае расположено крупнейшее предприятие Tesla по сборке электромобилей, на китайском рынке компания также продаёт немалую часть своей продукции. Если в 2020 году она занимала 16 % китайского рынка электромобилей, то по итогам прошлого месяца доля американской компании сократилась до 4,4 %. Продажи падают уже шестой месяц подряд, в августе они сократились на 9,9 %.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей пассажирских автомобилей (CPCA). В течение августа на территории КНР было реализовано 57 152 электромобиля Model Y и Model 3 шанхайской сборки. Это почти на 10 % меньше, чем годом ранее. При этом общие продажи электромобилей в Китае по итогам августа увеличились на 23 % до 1,29 млн штук. Ещё в прошлом году Tesla занимала 6,9 % китайского рынка электромобилей, а теперь её позиции ослабли до 4,4 %.

Ситуацию не спасают ни регулярное снижение цен, ни беспроцентные рассрочки, ни выпуск новых моделей. Доля китайских потребителей, считающих продукцию Tesla лучшим выбором при покупке электромобиля, по данным опроса UBS, сократилась по сравнению с прошлым годом с 18 до 14 %, тогда как в 2020 году она достигала 30 %. Продукция китайских марок не только более доступна, но и в большей мере отвечает вкусам местных покупателей. Тем более, что сопоставимый по характеристикам с Tesla Model 3 электромобиль в Китае сейчас можно купить за 40 % стоимости американской модели.

Tesla отчаянно пытается поднять интерес к своим электромобилям в Китае. Недавно здесь была представлена «дальнобойная» версия Tesla Model 3 с запасом хода 830 км, её поставки начнутся в этом месяце. Китайскому рынку предназначается и шестиместный вариант Tesla Model Y (L) с удлинённым салоном, который оказался на 30 % дороже базовой пятиместной версии. Такие машины также начнут поставляться китайским клиентам Tesla в этом месяце.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года
BYD подтвердила спад на рынке электромобилей, урезав годовой план продаж на 16 %
Tesla провалила старт продаж в Индии — всего 600 заказов за 2,5 месяца
Запал ИИ-бума не иссяк: TSMC похвалилась ростом выручки на 34 % в августе
Mercedes-Benz EQS с твердотельными аккумуляторами проехал 1205 км без подзарядки — чуть-чуть энергии ещё осталось
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L
Теги: tesla, tesla model y, tesla model 3, электромобиль, китай
tesla, tesla model y, tesla model 3, электромобиль, китай
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
У пиратов в России упали доходы — давление на них усилилось, а легальные онлайн-кинотеатры стали привлекательнее 23 мин.
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V 51 мин.
Microsoft уменьшит зависимость от OpenAI, подключив ИИ Anthropic к Office 365 2 ч.
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam 3 ч.
Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3 3 ч.
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI 4 ч.
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно 5 ч.
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3 6 ч.
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic 8 ч.
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября 11 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 11 мин.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 19 мин.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост 2 ч.
Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика 2 ч.
NVIDIA представила соускоритель Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для масштабных задач ИИ-инференса 2 ч.
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд 2 ч.
В облаке Vultr по всему миру стали доступны ускорители AMD Instinct MI355X 3 ч.
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11 3 ч.
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A 3 ч.
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать 3 ч.