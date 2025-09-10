«Брось вызов бескрайней тьме»: обзорный трейлер показал, какие сложности ждут игроков Elden Ring Nightreign в хардкорном режиме Deep of Night

Издательство Bandai Namco и разработчики из студии FromSoftware представили обзорный геймплейный трейлер Deep of Night — хардкорного режима, который скоро появится в кооперативном роглайк-экшене Elden Ring Nightreign.

Обзорный трейлер игрового процесса Deep of Night (глубокая ночь в переводе с английского) растянулся почти на пять минут и демонстрирует основные особенности режима (см. прикреплённое ниже видео).

В Deep of Night враги сильнее, повелителя ночи перед началом экспедиции выбрать нельзя, но зато можно раздобыть особые реликвии глубин и оружие с разными (в том числе негативными) эффектами.

По мере достижения успехов Ночь в Deep of Night будет становиться глубже. С каждым рангом сложность игры повышается: враги обретают новые силы, с карты пропадают ключевые точки, а вместо финальных боссов попадаются их усиленные версии.

«Комбинируй новые элементы для грамотного усиления персонажа, координируй действия с союзниками, определяй свои игровые навыки и брось вызов бескрайней тьме», — призывают разработчики.

Режим позиционируется как серьёзное испытание даже для бывалых странников, не раз покоривших Ночь. Испытать свои силы в Deep of Night можно будет с бесплатным обновлением, которое выйдет 11 сентября в 4:30 по Москве.

Elden Ring Nightreign дебютировала 30 мая на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий за два месяца с релиза и заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 83 %) в Steam.