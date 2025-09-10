Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Брось вызов бескрайней тьме»: обзорный ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Брось вызов бескрайней тьме»: обзорный трейлер показал, какие сложности ждут игроков Elden Ring Nightreign в хардкорном режиме Deep of Night

Издательство Bandai Namco и разработчики из студии FromSoftware представили обзорный геймплейный трейлер Deep of Night — хардкорного режима, который скоро появится в кооперативном роглайк-экшене Elden Ring Nightreign.

Источник изображений: Bandai Namco

Источник изображений: Bandai Namco

Обзорный трейлер игрового процесса Deep of Night (глубокая ночь в переводе с английского) растянулся почти на пять минут и демонстрирует основные особенности режима (см. прикреплённое ниже видео).

В Deep of Night враги сильнее, повелителя ночи перед началом экспедиции выбрать нельзя, но зато можно раздобыть особые реликвии глубин и оружие с разными (в том числе негативными) эффектами.

По мере достижения успехов Ночь в Deep of Night будет становиться глубже. С каждым рангом сложность игры повышается: враги обретают новые силы, с карты пропадают ключевые точки, а вместо финальных боссов попадаются их усиленные версии.

«Комбинируй новые элементы для грамотного усиления персонажа, координируй действия с союзниками, определяй свои игровые навыки и брось вызов бескрайней тьме», — призывают разработчики.

Усиленные версии Ночных владык называются «Владыки вечной Тьмы»

Усиленные версии Ночных владык называются «Владыки вечной Тьмы»

Режим позиционируется как серьёзное испытание даже для бывалых странников, не раз покоривших Ночь. Испытать свои силы в Deep of Night можно будет с бесплатным обновлением, которое выйдет 11 сентября в 4:30 по Москве.

Elden Ring Nightreign дебютировала 30 мая на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий за два месяца с релиза и заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 83 %) в Steam.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Даже не мог представить, что такое возможно»: моддер взялся переносить The Elder Scrolls III: Morrowind в Elden Ring
В Elden Ring Nightreign скоро появятся экспедиции повышенной сложности — анонсирован режим Deep of Night для самых смелых
«Я бы не стал выпускать продукт в таком виде»: эксперт Digital Foundry не оценил Elden Ring на Nintendo Switch 2
«Напоминает Alan Wake»: трейлер дополнения Whispers in the Woods к симулятору выживания Pacific Drive вызвал прямые ассоциации у игроков
Nintendo подтвердила слухи о большом сентябрьском Nintendo Direct — когда и где смотреть
Бывший инженер Microsoft рассказал, как баг разогнал игру 3D Pinball до 5000 FPS
Теги: elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, экшен, роглайк
elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, экшен, роглайк
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
В интернете появилась система, которая заставит разработчиков ИИ платить за контент 47 мин.
«Брось вызов бескрайней тьме»: обзорный трейлер показал, какие сложности ждут игроков Elden Ring Nightreign в хардкорном режиме Deep of Night 2 ч.
Прекращена разработка Nova Launcher — одного из самых популярных лаунчеров для Android 2 ч.
«Напоминает Alan Wake»: трейлер дополнения Whispers in the Woods к симулятору выживания Pacific Drive вызвал прямые ассоциации у игроков 2 ч.
Nintendo подтвердила слухи о большом сентябрьском Nintendo Direct — когда и где смотреть 2 ч.
Обновлённый Nvidia RTX Remix добавит частицы с трассировкой пути в старые игры — без существенного падения производительности 3 ч.
Бывший инженер Microsoft рассказал, как баг разогнал игру 3D Pinball до 5000 FPS 3 ч.
Релиз российской службы каталогов ALD Pro 3.0: поддержка крупных инфраструктур, повышенная безопасность и Free-редакция продукта 3 ч.
В Spotify наконец появилась поддержка стриминга музыки FLAC «без потерь» 3 ч.
Meta и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут 4 ч.
Новость о заказах на $0,5 трлн привела к рекордному за 26 лет росту акций Oracle 34 мин.
Oppo представила доступные смартфоны A6 GT и A6i на чипах Qualcomm и MediaTek 34 мин.
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире 2 ч.
CoreWeave сформировала венчурное подразделение для поддержки проектов в области ИИ 2 ч.
Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 10 000 со встроенным кабелем и мощностью 67 Вт дебютировал за пределами Китая 3 ч.
Госзакупки электроники Huawei, Lenovo и HP резко снизились 5 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 5 ч.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 5 ч.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост 6 ч.
Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика 6 ч.