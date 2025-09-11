Сегодня 11 сентября 2025
Dreame показала «самый быстрый» электромобиль, но только на картинке — он очень похож на Bugatti Chiron

Китайская компания Dreame Technology, известная своими роботами-пылесосами, представила визуализации своего первого автомобиля. Это ультрароскошный электромобиль, дизайн которого вдохновлён культовым Bugatti Chiron. Основатель компании Юй Хао (Yu Hao) опубликовал изображения в социальных сетях, а физический прототип планируется показать на выставке CES в США в начале 2026 года. 28 августа компания официально объявила о планах по выходу на автомобильный рынок.

Источник изображений: Dreame Technology

Источник изображений: Dreame Technology

Салон выполнен в современной эстетике «нового энергетического транспорта» (New Energy Vehicle, NEV), что подчёркивается двухспицевым рулевым колесом и встроенным большим дисплеем. В данный момент, компания ведёт поиск площадки для нового завода в Германии, и предполагаемое местоположение находится в непосредственной близости от Gigafactory Berlin компании Tesla. По сообщению CarNewsChina со ссылкой на китайское издание Jiemian, компания Dreame также налаживает партнёрство с французским банковским гигантом BNP Paribas в целях ускорения экспансии бренда на международные рынки.

Напомним, Bugatti Chiron — это среднемоторный двухместный гиперкар, разработанный французской компанией Bugatti в качестве преемника модели Veyron. Его двигатель развивает пиковую мощность 1103 кВт (1479 л.с.) при 6700 об/мин и крутящий момент 1600 Н·м в диапазоне от 2000 до 6000 об/мин. Максимальная скорость Chiron ограничена электроникой на отметке 420 км/ч из соображений безопасности. Однако в 2019 году модифицированный экземпляр с удлинённым кузовом и мощностью 1578 л.с. достиг скорости 490,547 км/ч.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: dreame, автомобили, спорткар, гиперкар
Soft
Hard
