Акции Oracle потянули вверх за собой ценные бумаги других компаний, зарабатывающих на буме ИИ

Вчера инвесторы неожиданно осознали, что Oracle является одной из тех компаний, которые смогут неплохо заработать на развитии вычислительной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. Торговую сессию акции Oracle завершили рекордным ростом, а сооснователь Ларри Эллисон (Larry Ellison) потеснил Илона Маска (Elon Musk) в статусе самого богатого человека в мире по версии Bloomberg.

На следующем этапе участники фондового рынка поняли, что на капитальных вложениях Oracle, которые по итогам 2026 фискального года составят $35 млрд, заработают поставщики инфраструктурных решений, и Nvidia в этой очереди стоит первой, поэтому курс её акций вчера укрепился почти на 4 %. По информации руководства Nvidia, в стоимости типового сервера для нужд ИИ доля компонентов этой марки достигает 70 %, поэтому логично предположить, что именно этот поставщик выиграет от роста капитальных затрат Oracle.

В свою очередь, чипы для ускорителей вычислений Nvidia выпускает, тестирует и упаковывает тайваньская компания TSMC, поэтому ей акции на торгах в среду также подорожали на 4 %. Тем более, что она ранее сообщила о росте августовской выручки на 34 % в годовом сравнении, лишь подтвердив благоприятную тенденцию.

Акции Broadcom выросли в цене на 10 %. Как стало известно недавно, компания получила крупный заказ от OpenAI на разработку специализированных чипов для сегмента ИИ. AMD на рынке компонентов ИИ пока остаётся на вторых ролях, но и её акции на фоне общего воодушевления подорожали на 2 %. Даже Micron, которая является не самым крупным поставщиком памяти HBM для ускорителей Nvidia, смогла вчера продемонстрировать рост курса своих акций на 4 %. Акции производителей серверных систем Super Micro и Dell успели подорожать на 2 %.