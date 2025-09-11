Сегодня 11 сентября 2025
Продажи электромобилей в России возобновили падение, но самой популярной маркой остаётся Zeekr

В России в силу инфраструктурных причин электромобили продолжают оставаться товаром специфического спроса, но по итогам июля объёмы продаж на первичном рынке смогли продемонстрировать рост на 2 %. Положительная динамика проявилась впервые за 13 месяцев, но в августе продажи упали на 17 % до 1082 новых электромобилей.

Источник изображения: Unsplash, JUICE

Данными агентства «Автостат» поделились «Ведомости». В прошлом месяце лидером продаж оказалась китайская марка Zeekr, которая на российском рынке официально не представлена, но пользуется завидной популярностью. В августе в России было продано 275 электромобилей данной марки. На втором месте расположилась локализованная в Липецке марка Evolute, которой удалось реализовать за месяц 149 машин. На третьем месте расположился Avatr — совместное детище Changan, CATL и Huawei. Под этой маркой в России было реализовано 117 новых электромобилей. Недавно Avatr начал продавать свою продукцию на российском рынке официально.

На четвёртом месте оказался калининградский «Амберавто» с 90 проданных электромобилей, а давно предлагающийся электрический «Москвич» на агрегатной базе JAC поделил пятое место с лидером китайского рынка BYD, поскольку каждая из марок смогла продать по 88 электромобилей в течение августа.

Модельный рейтинг сформировался следующим образом: Zeekr 001 (134 шт.), Avatr 11 (107 шт.), Evolute i-Pro (94 шт.) и «Амберавто» A5 (90 шт.). Если считать с начала года по август включительно, в России было продано 6739 новых электромобиля, как отмечает «Автостат». Падение в годовом сравнении достигает 47 %, поэтому августовское снижение на 17 % не является каким-то серьёзным отклонением от тренда, возникшего в этом году.

Прошлый год остаётся рекордным по количеству проданных новых электромобилей, соответствующая величина достигла 17 805 шт., а прирост составил 26 %. В апреле прошлого года были изменены условия ввоза электромобилей из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, ужесточив ответственность за занижение таможенных платежей при ввозе машин через страны ЕАЭС. С января текущего года также был увеличен в двадцать раз до 667 400 руб. утилизационный сбор на ввозимые в РФ гибриды и электромобили. Всё это негативно сказалось на импорте, в результате чего теперь статистика 2024 года формирует эффект «высокой базы».

По мнению представителей «Авто.ру в Санкт-Петербурге», рынок электромобилей в России формируется преимущественно премиальными моделями китайского происхождения, а средняя стоимость такой машины составляет на данный момент около 6,5 млн руб. Власти РФ пытаются стимулировать спрос на электромобили российской сборки, предлагая субсидию в размере до 35 % при покупке машины в кредит, но максимальная сумма компенсации не превышает 925 000 руб.

Темпы развития зарядной инфраструктуры также снижаются, сейчас в стране насчитывается чуть более 4400 публичных зарядных станций мощностью свыше 20 кВт, по данным 2Chargers. Общая экономическая ситуация наслаивается в этом случае на проблемы развития зарядной инфраструктуры и настороженное отношение потребителей к частному электротранспорту.

автостат, электромобиль, аналитика, статистика, российский рынок
