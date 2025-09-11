Сегодня 11 сентября 2025
Китай попытается создать ИИ-чипы нового типа, так как подражать США «смертельно опасно»

Главный советник китайского правительства профессор пекинского Университета Цинхуа Вэй Шаоцзюнь (Wei Shaojun), выступая на форуме в Сингапуре, заявил, что азиатским странам, включая Китай, следует снизить зависимость от универсальных графических процессоров, которые сейчас используются во всём мире для обучения ИИ платформ. По его словам, Китаю требуются чипы ИИ, построенные на собственной архитектуре и не зависящие от технологий Nvidia.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Вэй, который много лет консультировал высокопоставленных чиновников китайского правительства, признал, что «к сожалению, мы в Азии, включая Китай, подражаем США в разработке алгоритмов и больших моделей». Продолжение этого пути может быть «смертельно опасным» для региона, добавил он.

Китаю следует сосредоточиться на создании нового типа чипа, специально предназначенного для разработки крупных моделей, а не продолжать полагаться на архитектуру, изначально разработанную для игр и промышленной графики, добавил Вэй. Он подчеркнул, что Китай по-прежнему активно развивает собственную индустрию по производству микросхем и располагает для этого достаточными средствами, несмотря на годы санкций США.

Китайские компании столкнулись с нехваткой ИИ-ускорителей Nvidia из-за экспортных ограничений, введённых США, которые не позволяют китайским компаниям приобретать самые передовые чипы. Собственные технологии производства чипов в Китае пока не позволяют выпускать ускорители ИИ, сопоставимые по производительности с лучшими решениями Nvidia. Однако выход нейросети DeepSeek на мировую арену в начале этого года показал, что китайские компании способны совершенствовать свои алгоритмы ИИ даже на сравнительно слабом оборудовании.

В конце июля китайские регуляторы обвинили Nvidia в том, что предназначенные для рынка КНР ускорители H20 имеют функции удалённой блокировки и отслеживания, из-за чего представителям компании пришлось неоднократно опровергать подобные обвинения. Между тем китайские СМИ продолжают продвигать тезис о том, что ускорители Nvidia H20 небезопасны для разработчиков в Китае.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Китайская сторона усиливает работу над импортозамещением, а муниципальные власти крупных китайских городов присоединились к этой работе. Например, в Шанхае установлено требование к 2027 году довести долю китайских ускорителей в муниципальных ЦОД до 70 %, в Пекине этот уровень достигает 100 %, а для округа Гуйян, характеризуемого развитой вычислительной инфраструктурой, планка установлена на уровне 90 %.

Источник:

