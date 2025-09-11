Cyberpunk 2077 получила патч 2.31 с улучшенным автопилотом и новыми настройками для фоторежима

Студия CD Projekt Red выпустила обновление 2.31 для своего ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077. Патч улучшил работу автопилота, внёс правки в фоторежим и устранил небольшие технические огрехи.

Обновлённый автопилот способен вести автомобиль плавнее и теперь помогает ему объезжать стоящие машины. В режиме автопрогулки система больше не нарушает правила дорожного движения и лучше ориентируется в городе. Разработчики также исправили ошибку, из-за которой Джонни появлялся на пассажирском сидении при каждой поездке на такси Деламейна.

С выходом обновления 2.31 в фоторежим добавили возможность применять большинство поз из патча 2.3 к персонажам обоих полов. Авторы также отключили систему столкновения персонажей с предметами, что должно облегчить их размещение на непроницаемых поверхностях (например, капотах автомобилей).

Патч 2.31 устранил проблему, из-за которой после выключения технологии Nvidia Reflex при активном масштабировании DLSS экран становился розовым. Была также исправлена некорректная работа трассировки пути в определённых ситуациях.

Версия игры для компьютеров Mac получила небольшие улучшения визуальной части, стала работать стабильнее и чуть быстрее, а также избавилась от проблемы зависания на начальном экране с надписью «Нажмите пробел».

Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty доступны на ПК (Steam, Epic Games Store и GOG), PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.