Нил Дракманн объяснил, почему Naughty Dog взялась делать Intergalactic: The Heretic Prophet, а не The Last of Us Part III

Президент и творческий руководитель Naughty Dog Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью изданию Variety рассказал об амбициях научно-фантастического боевика Intergalactic: The Heretic Prophet и будущих проектах студии.

Источник изображений: PlayStation

Напомним, Intergalactic: The Heretic Prophet разрабатывается с 2020 года. По словам Дракманна, сейчас производство в самом разгаре: «Мы делаем её, уже играем в неё. Выкладываемся по полной».

Дракманн заявил, что представленный на The Game Awards 2024 дебютный трейлер и близко не передаёт, что на самом деле собой представляет Intergalactic: The Heretic Prophet. Называть сроки следующего показа руководитель отказался.

«Я уже это говорил, но сейчас чувствую особенно: это наша самая амбициозная игра. Это наша самая большая игра, а к тому моменту, когда мы закончим, возможно, и самая дорогая», — прогнозирует Дракманн.

Как подчеркнул Дракманн, Naughty Dog взялась за Intergalactic вместо The Last of Us Part III, потому что команда загорелась идеей создания научно-фантастической игры — от реалистичного антуража разработчики устали.

Что ещё рассказал Дракманн в разговоре с Variety:

  • геймплей Intergalactic станет эволюцией достижений предыдущих игр Naughty Dog;
  • Дракманн пригласил актрису Тати Габриэль (Tati Gabrielle) на главную роль в Intergalactic после того, как увидел её на пробах ко второму сезону сериала The Last of Us;
  • кроме Габриэль, из актёрского состава сериала The Last of Us в Intergalactic участвует Тони Далтон (Tony Dalton), сыгравший в шоу отца Джоэла;
  • в настоящее время с франшизой The Last of Us происходят некие «неанонсированные вещи»;
  • насчёт экранизации Intergalactic руководитель не уверен — «в первую очередь это должна быть фантастическая игра»;
  • до того, как остановиться на Intergalactic, в команде обсуждали The Last of Us Part III, возвращение к Uncharted и даже Jak and Daxter;
  • если Intergalactic: The Heretic Prophet будет успешной, то наверняка получит продолжение;
  • станет ли сиквел Intergalactic следующей игрой Naughty Dog, руководитель не ответил, но «оставляет дверь открытой».

Релиз Intergalactic: The Heretic Prophet ожидается не раньше 2027 года на PS5. По сюжету охотница за головами Джордан (в исполнении Габриэль) застревает на планете Семпирия, сотни лет назад потерявшей связь с остальной вселенной.

Теги: intergalactic: the heretic prophet, naughty dog, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
