Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайские Baidu и Alibaba последовали «л...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские Baidu и Alibaba последовали «линии партии» и активно отказываются от ИИ ускорителей Nvidia

Почти три месяца добивавшаяся права возобновить поставки ускорителей H20 в Китай компания Nvidia к концу лета столкнулась с тем, что китайские клиенты не выражают прежней готовности закупать её продукцию. Многие из них переходят на собственную компонентную базу или решения китайских поставщиков. Alibaba и Baidu не стали исключением.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По данным The Information, указанные китайские компании наращивают использование в своей инфраструктуре процессоров собственной разработки. В случае с Alibaba речь идёт о чипах семейства Zhenwu, которые по её заказу изготавливаются китайской компанией SMIC. При этом уровень производительности такого чипа лишь немного превышает показатели устаревшего Nvidia A100 образца 2020 года, поэтому говорить о полноценной замене импортных комплектующих рано.

Процессоры Kunlun P800 компании Baidu используются преимущественно на этапах работы с системами ИИ, не подразумевающих обучение больших языковых моделей. Это также может указывать на их скромные возможности в указанной сфере. Представители Nvidia в комментариях The Information признали, что на китайском рынке усилилась конкуренция, вне всякого сомнения. При этом американская компания продолжает работать над усилением доверия со стороны клиентов. Позиции Nvidia на китайском рынке пошатнулись как под воздействием санкций, так и в результате развития предложения со стороны китайских разработчиков. Если в прошлом году компания в КНР получила 13 % всей выручки, то в прошлом квартале эта доля сократилась до 6 %. Зато совокупная выручка компании на мировом рынке за период выросла на 56 % год к году.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская Ant Group показала гуманоидного робота с ИИ — он умеет готовить и давать медицинские советы
Alibaba представила предварительную версию ИИ-модели Qwen3-Max с 1 триллионом параметров
Китайские ИТ-гиганты по-прежнему намерены покупать чипы Nvidia, невзирая на давление властей
Samsung расширяет производственные мощности в надежде на будущие заказы на HBM4
Заявление SK hynix о завершении разработки HBM4 вызвало рост курса акций компании до рекордных высот
Китай попытается создать ИИ-чипы нового типа, так как подражать США «смертельно опасно»
Теги: nvidia, baidu, alibaba, ии, китайские производители
nvidia, baidu, alibaba, ии, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Отключения мобильного интернета сыграли на руку операторам сотовой связи, провайдерам и продавцам роутеров
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
Французская Лара Крофт обвинила издателя Tomb Raider IV-VI Remastered в незаконной генерации её голоса с помощью ИИ
Оптимизм по поводу человекоподобных роботов испаряется: производить их можно, но осмысленно применять — вряд ли
Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen3-Next — она десятикратно мощнее предшественницы 2 мин.
Гейб Ньюэлл признался в любви к Dota 2 и её фанатам, несмотря на регулярные оскорбления в свой адрес 3 ч.
Мошенники осваивают мессенджер Max: сформировался чёрный рынок аренды учётных записей 3 ч.
Thinking Machines Lab намерена добиться, чтобы ИИ не отвечал по-разному на одинаковые вопросы 4 ч.
Slay the Spire 2 не выйдет в 2025 году, и Hollow Knight: Silksong тут ни при чём 6 ч.
«Не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA»: релиз Borderlands 4 в Steam обернулся «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном в серии 7 ч.
В Албании назначили ИИ-ассистента министром, чтобы избавиться от коррупции в госзакупках 8 ч.
Microsoft хочет стать самодостаточной в сфере ИИ и увеличит вложения в вычислительную инфраструктуру 8 ч.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows 9 ч.
OpenAI смогла передоговориться о партнёрстве с Microsoft и получила её согласие на реструктуризацию 9 ч.
Gigabyte представила оптимизированные для процессоров Ryzen 9000X3D платы X870E Aorus X3D 4 мин.
Китайские Baidu и Alibaba последовали «линии партии» и активно отказываются от ИИ ускорителей Nvidia 48 мин.
При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок 2 ч.
Sony выпустила смартфон среднего уровня Xperia 10 VII на базе Snapdragon 6 Gen 3 2 ч.
Эксперты составили длинный список компромиссов, на которые пошла Apple при создании тонкого iPhone Air 4 ч.
Samsung расширяет производственные мощности в надежде на будущие заказы на HBM4 4 ч.
OpenAI и NVIDIA инвестируют миллиарды долларов в британские дата-центры 5 ч.
150 кВт на стойку для тестов: Digital Realty открыла лабораторию DRIL для ускорения внедрения ИИ и гибридного облака 5 ч.
PCIe по оптике: Macom представила чипсет, увеличивающий длину соединений PCIe 6.0 до 100 м 5 ч.
Функция выявления гипертонии станет доступна пользователям Apple Watch в США со следующей недели 7 ч.