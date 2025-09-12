Китайские Baidu и Alibaba последовали «линии партии» и активно отказываются от ИИ ускорителей Nvidia

Почти три месяца добивавшаяся права возобновить поставки ускорителей H20 в Китай компания Nvidia к концу лета столкнулась с тем, что китайские клиенты не выражают прежней готовности закупать её продукцию. Многие из них переходят на собственную компонентную базу или решения китайских поставщиков. Alibaba и Baidu не стали исключением.

По данным The Information, указанные китайские компании наращивают использование в своей инфраструктуре процессоров собственной разработки. В случае с Alibaba речь идёт о чипах семейства Zhenwu, которые по её заказу изготавливаются китайской компанией SMIC. При этом уровень производительности такого чипа лишь немного превышает показатели устаревшего Nvidia A100 образца 2020 года, поэтому говорить о полноценной замене импортных комплектующих рано.

Процессоры Kunlun P800 компании Baidu используются преимущественно на этапах работы с системами ИИ, не подразумевающих обучение больших языковых моделей. Это также может указывать на их скромные возможности в указанной сфере. Представители Nvidia в комментариях The Information признали, что на китайском рынке усилилась конкуренция, вне всякого сомнения. При этом американская компания продолжает работать над усилением доверия со стороны клиентов. Позиции Nvidia на китайском рынке пошатнулись как под воздействием санкций, так и в результате развития предложения со стороны китайских разработчиков. Если в прошлом году компания в КНР получила 13 % всей выручки, то в прошлом квартале эта доля сократилась до 6 %. Зато совокупная выручка компании на мировом рынке за период выросла на 56 % год к году.