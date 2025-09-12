Сегодня 12 сентября 2025
Мобильный Ryzen AI Max+ 395 нашёл пристанище в рабочих микростанциях — китайцы наделали десятки моделей

Компания AMD провела в Китае мероприятие Mini AI Workstation Innovation Salon, посвящённое процессору Ryzen AI Max+ 395 и его роли в создании компактных систем искусственного интеллекта.

Источник изображений: ITHome

Источник изображений: ITHome

В январе этого года компания AMD представила серию мобильных процессоров Ryzen AI Max (Strix Halo). Они сочетают до 16 ядер Zen 5, встроенный NPU XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS и отличаются очень производительной встроенной графикой, предлагающей до 40 исполнительных блоков на архитектуре RDNA 3.5. Предполагалось, что чипы в основном будут использоваться в очень мощных игровых ноутбуках. Однако в последних они встречаются, к сожалению, крайне редко. Зато Ryzen AI Max 300 нашли своё применение в компактных настольных рабочих станциях для работы с ИИ.

Благодаря унифицированной архитектуре памяти процессоры Ryzen AI Max 300 могут использовать до 128 Гбайт ОЗУ, из которых до 96 Гбайт может быть выделено под видеопамять, что делает их пригодными для локального запуска крупных моделей искусственного интеллекта.

Вместо акцента на высокопроизводительную графику Ryzen AI Max 300, AMD позиционирует эти процессоры в качестве решений для растущего рынка компактных рабочих станций для работы с ИИ, ориентированных на разработчиков, малый бизнес и отрасли, которым требуется локальный нейросетевой вывод без использования облачных серверов. По сравнению с традиционными многопроцессорными ИИ-серверами, такие компактные системы более доступны и экономичны. Их стоимость начинается с $1500, они потребляют значительно меньше энергии, чем полноценные рабочие станции, а также могут быть развёрнуты в офисных условиях без специальной инфраструктуры.

В ходе мероприятия в Китае AMD представила несколько систем на базе процессора Ryzen AI Max+ 395, включая модели от Beelink, Minisforum, GMKtec, SEAVIV, HP и Tianba. Эти компактные ПК предназначены для работы с большими языковыми моделями и операций с длинным контекстом ввода, анализа информации на основе RAG, обработки видеопотоков в реальном времени, а также офисных задач с поддержкой ИИ.

По мнению AMD, концепция рабочей станции Mini AI Workstation позволяет заполнить пробел между потребительскими ПК с ИИ и корпоративными ИИ-серверами, предлагая доступные, безопасные и экономичные периферийные вычисления с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Из этого можно сделать предположение, что платформа Strix Halo и её преемница Medusa Halo не будут ориентированы в первую очередь на игры. Это «рабочие лошадки» для ресурсоёмких задач.

На мероприятии AMD также отметила растущую экосистему партнёров в Китае и сотрудничество с более чем 100 независимых поставщиков программного обеспечения. К продаже готовятся или уже выпущены более 20 различных моделей компактных рабочих станций с ИИ-функциями. Как отмечает портал VideoCardz, многие из них являются клонами от одной и той же материнской компании.

Источники:

рабочие станции, мини-пк, amd, strix halo, процессоры, искусственный интеллект
