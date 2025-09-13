Tencent переманила ведущего специалиста OpenAI, предложив 100 млн юаней

Компания Tencent — один из крупнейших в мире технологических и интернет-холдингов из Китая, наняла ведущего исследователя в области искусственного интеллекта (ИИ) из американской компании OpenAI. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, которые назвали этот переход одним из самых громких случаев перехода американских ИИ-специалистов на работу в Китай.

Tencent, базирующаяся в Шэньчжэне (Китай), известная разработкой и распространением видеоигр, онлайн-сервисов, платёжных систем и других продуктов, наняла Яо Шунью (Yao Shunyu) для работы по интеграции искусственного интеллекта в свои сервисы. Согласно его профилю в LinkedIn, до прихода в OpenAI он работал в Google и Принстонском университете.

После публикаций в местных СМИ о том, что Яо присоединится к компании за пакет выплат, превышающий 100 миллионов юаней (около $14 млн), Tencent разместила в своём аккаунте в WeChat скриншот заголовка на эту тему, который был помечен словом «слухи». При этом не было уточнено, какая именно часть информации была некорректной. В OpenAI подтвердили факт ухода Яо из компании, но не указали его дальнейшее место работы. Представители Tencent и сам Яо Шунью не ответили на запросы о комментариях.

Согласно его странице на GitHub, Яо является автором и соавтором около 10 научных работ и специализируется на изучении ИИ-агентов. Среди его работ — «Языковые агенты: от предсказания следующего токена к цифровой автоматизации» и «Когнитивная архитектура для языковых агентов». Согласно его профилю в LinkedIn, он окончил ведущий китайский научно-инженерный университет Цинхуа и получил докторскую степень в области компьютерных наук в Принстонском университете.

В этом году технологические компании стали вести ожесточённую борьбу за специалистов в сфере ИИ. Как ранее сообщал 3DNews, такие корпорации, как Meta✴, предлагали бонусы за переход на работу в размере до $100 млн, пытаясь переманить сотрудников у конкурентов. По словам одного из источников, Tencent, предложив Яо компенсационный пакет в размере до 100 миллионов юаней, не уточнила условий для достижения верхнего предела этого диапазона оплаты.