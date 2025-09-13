Volkswagen утверждает, что двунаправленная зарядка электромобилей позволяет экономить до 75 %

Для многих жителей мегаполисов идея покупки электромобиля остаётся далёкой от практической реализации по причине зависимости от публичной сети зарядных станций, которая предлагает не самые выгодные тарифы. Volkswagen утверждает, что при грамотной организации в сочетании со способностью электромобиля отдавать заряд обратно в сеть можно экономить на его эксплуатации до 75 %.

Впрочем, в пресс-релизе немецкого автогиганта на эту тему делается ряд важных ремарок. Размер экономии определён из следующих условий: семья из четырёх человек потребляет в год не более 4 МВт электроэнергии и эксплуатирует электромобиль с ёмкостью тяговой батареи 77 кВт·ч, проезжая на нём не более 5500 км в год. При этом её частный дом оснащается солнечными панелями совокупной отдачей до 7,5 кВт и системой стационарного хранения электроэнергии на 5 кВт·ч. Наконец, поставщик электроэнергии позволяет этим условным клиентам пользоваться динамическим тарифом, а потребление электричества в быту регулируется специальной системой энергосбережения.

Так или иначе, дочерняя компания Volkswagen — Elli, запускает с Германии пилотный проект по использованию технологий двунаправленной зарядки электромобилей соответствующей марки. Накапливая заряд в течение ночи, когда электроэнергия стоит дешевле, электромобиль в случае своей невостребованности как транспортного средства, в течение дня может отдавать заряд обратно в сеть по более высокому тарифу. Тем самым автовладелец получает возможность заработать на разнице тарифов, либо снизить собственные затраты на электроэнергию, как минимум. Так называемые «виртуальные электростанции» уже работают на территории Европы, предлагая гибкое распределение электроэнергии и выгодные тарифы.

Elli свою программу двунаправленной зарядки назвала незатейливо — «Bidi», от английского «bidirectional» (двунаправленный). Фирменная система для установки в частном доме подразумевает потребление до 11 кВт из локальной электросети, а также обратную передачу электроэнергии из стационарных батарей и тягового аккумулятора электромобиля. Естественно, в помощь этим батареям приданы и солнечные панели, которые в течение дня помогают накапливать заряд. Помимо прочего, такая инфраструктура позволяет меньше зависеть от внешних источников энергоснабжения, что критично при отключениях и перебоях в работе муниципальной энергосистемы.

Volkswagen отдельно подчёркивает, что её электромобили с версией программного обеспечения ID.Software 3.5 и выше, оснащённые тяговыми батареями ёмкостью 77 кВт·ч, технически способны отдавать заряд в электросеть. К концу этого десятилетия, как рассчитывают авторы инициативы, на территории Европы в виртуальную энергосистему будут объединены сотни тысяч электромобилей и домохозяйств. Elli также построит в Германии систему стационарного хранения электроэнергии ёмкостью до 40 МВт·ч на базе LFP-батарей PowerCo, чтобы способствовать развитию энергосистемы, ориентированной на получение электричества из возобновляемых источников.

По оценкам энергетической компании E.ON, в Германии сейчас зарегистрировано более 225 000 электромобилей, способных отдавать заряд обратно в сеть. Даже если задействовать в ночное время до 60 % этой потенциально свободной ёмкости, можно снабжать электроэнергией около 2,5 млн домохозяйств с 17:30 до 5:30 следующего дня.

Представленные недавно BMW электромобили на платформе Neue Klasse обладают способностью отдавать свой заряд в сеть. Подобные технические возможности также предлагают Ford, Nissan, Hyundai, Kia, Renault, Volvo и Volkswagen. Как было отмечено на мероприятии IAA Mobility в Германии, с развитием технологий автопилота до четвёртого уровня по классификации SAE возможность двунаправленной зарядки обретает новую ценность. Зарядившись ночью по дешёвому тарифу, электромобиль в течение дня может работать в качестве беспилотного такси, пока его владелец занят другими делами, не подразумевающими его эксплуатацию.