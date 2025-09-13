Власти США включили в санкционный список две китайские компании, помогавшие SMIC купить оборудование для выпуска чипов

SMIC является крупнейшим контрактным производителем чипов, благодаря ей, как принято считать, Huawei имеет возможность получать 7-нм компоненты в условиях серьёзных санкций США. Сама SMIC из-за подобной деятельности попала под санкции США, а теперь эта участь постигла пару китайских компаний, которые помогали ей купить нужное оборудование.

По версии Министерства торговли США, как сообщает Reuters, китайские компании GMC Semiconductor Technology и Jicun Semiconductor Technology, занимались покупкой оборудования для нужд подразделений SMIC, нарушая тем самым экспортные ограничения США. За это они сами были включены в новую редакцию так называемого «чёрного списка» данного ведомства, который недавно пополнился ещё 32 организациями и компаниями, среди них 23 новых члена этого списка базируются в Китае.

Среди «новичков» этого списка можно упомянуть китайскую Shanghai Fudan Microelectronics Technology, которая вовлечена в выпуск высокопроизводительных чипов для ускорителей вычислений. Как утверждают представители американского ведомства, эта компания поставляла компоненты для нужд не только китайских, но и российских заказчиков оборонного профиля. За пределами Китая в «чёрный список» были добавлены компании и организации из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ.