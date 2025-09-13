Сегодня 13 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Shell изобрела эликсир быстрой зарядки —...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут

Технологии экспресс-зарядки электромобилей эволюционируют сразу на нескольких направлениях. Помимо зарядных станций высокой мощности, для реализации всех преимуществ к работе с такими технологиями должны быть бортовые системы электромобиля. Shell изобрела охлаждающую жидкость, которая позволит сократить время зарядки электромобиля до десяти минут.

Источник изображения: Shell

Источник изображения: Shell

Жидкостное охлаждение тяговых батарей получает всё большее распространение, хотя уместнее говорить о управлении тепловыми режимами работы батареи. В частности, когда на улице мороз, жидкость помогает подогревать батарею, чтобы она лучше принимала и отдавала заряд. Британский нефтяной концерн Shell в сотрудничестве с компанией RML Group разработал жидкость, которая позволяет зарядить экспериментальную батарею ёмкостью 34 кВт·ч с 10 до 80 % менее чем за десять минут. При этом элементы батареи не подвергаются опасному нагреву, возникающему в результате воздействия высоких токов зарядки, а значит, ресурс аккумуляторных ячеек не страдает в той мере, в какой это наблюдается при использовании экспресс-зарядки без дополнительного охлаждения.

Как рассуждает Shell, если подобную батарею с охлаждающей жидкостью EV-Plus установить на электромобиль с тщательно выверенной аэродинамикой, обеспечивающей расход электроэнергии не более 1 кВт·ч на 10 км пробега, то за минуту можно будет восполнять до 24 км запаса хода. Традиционные по своей конструкции электромобили, по данным Shell, способны за минуту зарядки восстанавливать только 5 км запаса хода. Само собой, на батареях большей ёмкости время зарядки наверняка превысит указанные Shell десять минут, но само появление на рынке такой жидкости позволит существенно облегчить жизнь владельцам электромобилей.

Чтобы повысить эффективность охлаждения, Shell наделила жидкость EV-Plus диэлектрическими свойствами. Другими словами, эта жидкость не проводит электрический ток, а потому может смело контактировать со всеми внутренними элементами тяговой батареи. Как отмечают представители компании, создать такую жидкость Shell помог богатый опыт производства трансформаторных масел для энергетической отрасли. Когда жидкость EV-Plus начнёт применяться партнёрами Shell, не уточняется, но учитывая глобальный масштаб бизнеса компании, ею наверняка захотят воспользоваться автопроизводители по всему миру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Европейские электромобили превращаются в повербанки на колёсах — это делает их эксплуатацию выгоднее
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L
Тяговые батареи CATL Shenxing Pro обеспечат ресурс до 1 млн км пробега
The Boring Company приостановила прокладку туннеля в районе Лас-Вегаса после инцидента с травмой рабочего
Zoox запустила в Лас-Вегасе роботакси без руля и педалей, да ещё и бесплатно
Продажи электромобилей в России возобновили падение, но самой популярной маркой остаётся Zeekr
Теги: shell, электромобиль, зарядная станция, зарядка, тяговая батарея
shell, электромобиль, зарядная станция, зарядка, тяговая батарея
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спасаясь от банкротства, Kodak выпустила 30-граммовую 30-долларовую ностальгическую фотокамеру Charmerа
Оптимизм по поводу человекоподобных роботов испаряется: производить их можно, но осмысленно применять — вряд ли
Французская Лара Крофт обвинила издателя Tomb Raider IV-VI Remastered в незаконной генерации её голоса с помощью ИИ
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2
Европейские электромобили превращаются в повербанки на колёсах — это делает их эксплуатацию выгоднее
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 5 ч.
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io 7 ч.
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 7 ч.
Китайская Tencent увела топ-учёного из OpenAI — цена вопроса $14 млн 14 ч.
Сегодня в России отмечается День программиста 14 ч.
Новая статья: Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия 20 ч.
Вся классика серии в одном наборе: ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection получил новый трейлер и дату выхода 20 ч.
«Британская энциклопедия» подала в суд на Perplexity за копирование текстов 21 ч.
Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра станет доступна на день раньше 23 ч.
Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку 23 ч.
Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут 2 ч.
Apple опубликовала цены на ремонт iPhone Air: порадовать нечем 2 ч.
В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C 3 ч.
Китайские учёные запихнули ДНК в кассету и создали накопитель нового поколения ёмкостью до 36 Пбайт 3 ч.
Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch 4 ч.
Облачные Mac'и с Nitro: AWS запустила инстансы EC2 M4 Mac и M4 Pro Mac 6 ч.
Затраты на строительство дата-центров в США бьют рекорды 6 ч.
Microsoft расширит вычислительные мощности для обучения собственных ИИ-моделей 6 ч.
Разработана технология производства сверхминиатюрных чипов с использованием B-EUV-литографии 7 ч.
Власти США добавили в «чёрный список» две китайские компании, через которые SMIC обходила санкции 11 ч.