Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут

Технологии экспресс-зарядки электромобилей эволюционируют сразу на нескольких направлениях. Помимо зарядных станций высокой мощности, для реализации всех преимуществ к работе с такими технологиями должны быть бортовые системы электромобиля. Shell изобрела охлаждающую жидкость, которая позволит сократить время зарядки электромобиля до десяти минут.

Жидкостное охлаждение тяговых батарей получает всё большее распространение, хотя уместнее говорить о управлении тепловыми режимами работы батареи. В частности, когда на улице мороз, жидкость помогает подогревать батарею, чтобы она лучше принимала и отдавала заряд. Британский нефтяной концерн Shell в сотрудничестве с компанией RML Group разработал жидкость, которая позволяет зарядить экспериментальную батарею ёмкостью 34 кВт·ч с 10 до 80 % менее чем за десять минут. При этом элементы батареи не подвергаются опасному нагреву, возникающему в результате воздействия высоких токов зарядки, а значит, ресурс аккумуляторных ячеек не страдает в той мере, в какой это наблюдается при использовании экспресс-зарядки без дополнительного охлаждения.

Как рассуждает Shell, если подобную батарею с охлаждающей жидкостью EV-Plus установить на электромобиль с тщательно выверенной аэродинамикой, обеспечивающей расход электроэнергии не более 1 кВт·ч на 10 км пробега, то за минуту можно будет восполнять до 24 км запаса хода. Традиционные по своей конструкции электромобили, по данным Shell, способны за минуту зарядки восстанавливать только 5 км запаса хода. Само собой, на батареях большей ёмкости время зарядки наверняка превысит указанные Shell десять минут, но само появление на рынке такой жидкости позволит существенно облегчить жизнь владельцам электромобилей.

Чтобы повысить эффективность охлаждения, Shell наделила жидкость EV-Plus диэлектрическими свойствами. Другими словами, эта жидкость не проводит электрический ток, а потому может смело контактировать со всеми внутренними элементами тяговой батареи. Как отмечают представители компании, создать такую жидкость Shell помог богатый опыт производства трансформаторных масел для энергетической отрасли. Когда жидкость EV-Plus начнёт применяться партнёрами Shell, не уточняется, но учитывая глобальный масштаб бизнеса компании, ею наверняка захотят воспользоваться автопроизводители по всему миру.