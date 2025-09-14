Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года

Компания OpenAI прогнозирует, что к 2028 году её продажи достигнут $100 млрд. Однако генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman) предупредил инвесторов, что прибыль компания начнёт получать только в 2029 году. По сообщению TechSpot, OpenAI продолжает нести многомиллиардные убытки, несмотря на масштабные инвестиции в вычислительные мощности и разработку собственных полупроводниковых компонентов.

OpenAI взяла на себя обязательства по расходам на сотни миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, включая ежегодные платежи в размере $60 млрд за вычислительные мощности Oracle и $18 млрд инвестиций в совместные дата-центры. Однако внутренние прогнозы компании указывают на сохранение убытков в течение нескольких лет, при этом Альтман предупредил инвесторов, что совокупные убытки к 2029 году могут достичь $44 млрд.

Рост бизнеса компании зависит от готовности рынка платить за ИИ-услуги. Так, OpenAI насчитывает более 700 миллионов пользователей ChatGPT, но большинство из них не платят за него. Исследование ведущей американской венчурной компании Menlo Ventures показывает, что только 3 % потребителей регулярно платят за ИИ-сервисы, при этом 80 % компаний, согласно отчёту международной консалтинговой компании McKinsey, не отмечают существенного роста прибыли от внедрения искусственного интеллекта. Основатель Link Ventures Дэйв Блундин (Dave Blundin) охарактеризовал ИИ как «самое трансформационное изобретение в истории человечества», но предупредил о неизбежной финансовой коррекции на рынке.

Несмотря на это, инвесторы продолжают финансирование OpenAI, вложив в неё около $50 млрд за последний год. При этом Microsoft продлила партнёрство с OpenAI, что поможет ей преобразоваться в коммерческую организацию и получить доступ к дополнительным $19 млрд финансирования.