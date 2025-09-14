Сегодня 14 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft сможет претендовать на меньшую...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта

Компания OpenAI планирует к концу десятилетия сократить долю выручки, передаваемую коммерческим партнёрам, в частности Microsoft, с текущих 20 % до 8 %. Это изменение позволит OpenAI сохранить более $50 млрд дополнительного дохода, сообщает агентство Reuters со ссылкой на The Information. Однако не уточняется, является ли указанная сумма суммарным или годовым показателем.

Источник изображения: Andrew Neel/Unsplash

Источник изображения: Andrew Neel/Unsplash

Компании также ведут переговоры о стоимости аренды серверов, которые OpenAI будет оплачивать Microsoft, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Одновременно OpenAI и Microsoft заключили необязательное соглашение о новых условиях сотрудничества, которое позволит OpenAI провести реструктуризацию в коммерческую компанию.

По текущим условиям, некоммерческое подразделение OpenAI получит более $100 млрд, что составляет около 20 % от целевой оценки компании в $500 млрд на частных рынках капитала, отметил председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor). Это сделает некоммерческое подразделение OpenAI одной из наиболее финансово обеспеченных некоммерческих организаций в мире. Представители OpenAI и Microsoft не предоставили комментариев по запросу Reuters.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайская Tencent увела топ-учёного из OpenAI — цена вопроса $14 млн
OpenAI и NVIDIA инвестируют миллиарды долларов в британские дата-центры
Microsoft хочет стать самодостаточной в сфере ИИ и увеличит вложения в вычислительную инфраструктуру
Китайские Baidu и Alibaba последовали «линии партии» и активно отказываются от ИИ ускорителей Nvidia
Заявление SK hynix о завершении разработки HBM4 вызвало рост курса акций компании до рекордных высот
Китай попытается создать ИИ-чипы нового типа, так как подражать США «смертельно опасно»
Теги: openai, microsoft, chatgpt, ии, финансы
openai, microsoft, chatgpt, ии, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спасаясь от банкротства, Kodak выпустила 30-граммовую 30-долларовую ностальгическую фотокамеру Charmerа
Apple опубликовала цены на ремонт iPhone Air: порадовать нечем
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot
Европейские электромобили превращаются в повербанки на колёсах — это делает их эксплуатацию выгоднее
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2
Масштабный слив данных «Великого китайского файрвола» раскрыл механизм работы системы 30 мин.
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года 36 мин.
Новая статья: Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия 6 ч.
Новая статья: Gamesblender № 743: анонс Lenovo Legion Go 2, «слишком сложная» Silksong и планы на Wolfenstein 3 7 ч.
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 16 ч.
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io 18 ч.
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 18 ч.
Китайская Tencent увела топ-учёного из OpenAI — цена вопроса $14 млн 13-09 05:31
Сегодня в России отмечается День программиста 13-09 05:27
Новая статья: Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия 13-09 00:05
Corsair выплатит пользователям $5,5 млн за некорректную рекламу памяти DDR4 и DDR5 25 мин.
Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта 27 мин.
Китай начал расследование политики США в сфере полупроводников, точнее, даже два расследования 6 ч.
Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут 12 ч.
В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C 14 ч.
Китайские учёные запихнули ДНК в кассету и создали накопитель нового поколения ёмкостью до 36 Пбайт 14 ч.
Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch 14 ч.
Облачные Mac'и с Nitro: AWS запустила инстансы EC2 M4 Mac и M4 Pro Mac 16 ч.
Затраты на строительство дата-центров в США бьют рекорды 17 ч.
Microsoft расширит вычислительные мощности для обучения собственных ИИ-моделей 17 ч.