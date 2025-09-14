Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта

Компания OpenAI планирует к концу десятилетия сократить долю выручки, передаваемую коммерческим партнёрам, в частности Microsoft, с текущих 20 % до 8 %. Это изменение позволит OpenAI сохранить более $50 млрд дополнительного дохода, сообщает агентство Reuters со ссылкой на The Information. Однако не уточняется, является ли указанная сумма суммарным или годовым показателем.

Компании также ведут переговоры о стоимости аренды серверов, которые OpenAI будет оплачивать Microsoft, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Одновременно OpenAI и Microsoft заключили необязательное соглашение о новых условиях сотрудничества, которое позволит OpenAI провести реструктуризацию в коммерческую компанию.

По текущим условиям, некоммерческое подразделение OpenAI получит более $100 млрд, что составляет около 20 % от целевой оценки компании в $500 млрд на частных рынках капитала, отметил председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор (Bret Taylor). Это сделает некоммерческое подразделение OpenAI одной из наиболее финансово обеспеченных некоммерческих организаций в мире. Представители OpenAI и Microsoft не предоставили комментариев по запросу Reuters.