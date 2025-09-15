Сегодня 15 сентября 2025
Сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной...
Новости Software
Сюжетный боевик Squadron 42 во вселенной Star Citizen могут опять перенести — разработчик поставил под сомнение релиз в 2026 году

Амбициозный космический боевик Squadron 42 во вселенной краудфандингового симулятора Star Citizen официально готовится к премьере в 2026 году, однако к назначенному сроку может и не успеть.

Источник изображений: Cloud Imperium Games

Своими сомнениями насчёт реальных сроков релиза Squadron 42 поделился контент-директор Cloud Imperium Games Джаред Хакаби (Jared Huckaby) в рамках недавней трансляции Star Citizen Live.

В ходе стрима Хакаби сообщил, что Squadron 42 не будет представлена на предстоящей презентации CitizenCon Direct 2955 (пройдёт 11 октября) — в Cloud Imperium Games (CIG) не хотят отвлекать команду от разработки.

«Мы провели черту, когда объявили [о релизе] в 2026 году. Не знаю, справимся ли, но сделаем для этого всё возможное. Часть этого [плана] — не тратить время, чтобы отвлекаться на CitizenCon», — объяснил Хакаби.

Хакаби также подчеркнул, что разработка Squadron 42 идёт в соответствии с графиком

В комментариях на форуме Reddit фанаты тут же восприняли слова Хакаби за намёк на очередной перенос, но разработчик призвал не принимать свой прагматизм за комментарий насчёт статуса производства Squadron 42.

«Я не могу знать, что скрывает будущее. Кто на протяжении истории видеоигр был на это способен? Вот и всё. Если я бы не верил в эту команду и людей в ней, меня бы здесь не было», — заверил поклонников Хакаби.

Стоит отметить, что CIG планировала выпустить Squadron 42 ещё в 2014 году. Спустя девять лет игра была готова с точки зрения функций. В студии рассчитывают, что проект станет «почти столь же важным событием», как GTA VI.

Теги: squadron 42, star citizen, cloud imperium games, экшен
