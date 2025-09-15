Китайские власти обвинили Nvidia в нарушении закона при покупке Mellanox в 2020 году

В декабре прошлого года китайские регуляторы начали расследование по сделке Nvidia с израильской Mellanox, по итогам которой она купила её в 2020 году. Принято считать, что это расследование стало одним из ответов китайского государства на многочисленные американские санкции. На этой неделе китайские антимонопольщики постановили, что сделка Nvidia с Mellanox была проведена с нарушением китайского законодательства.

Подобная новость стала не самым благоприятным фоном для продолжающихся американо-китайских переговоров в Мадриде, которые посвящены регулированию во внешнеторговой сфере. Интересы Nvidia давно лоббируются на государственном уровне, поскольку контакты основателя компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с Дональдом Трампом (Donald Trump) привели к тому, что в июле власти США сняли ограничения на поставку ускорителей H20 этой компании в Китай, хотя они были введены лишь в апреле.

Китайские органы власти с тех пор не раз демонстрировали свою решимость не стимулировать спрос на американские ускорители вычислений, хотя запрещать их использование они и не планируют. По всей видимости, китайское правительство пытается использовать давление на Nvidia в качестве очередного фактора влияния на США во внешнеторговых переговорах. Когда в 2020 году китайские регуляторы одобрили сделку между Nvidia и Mellanox, первая из компаний взяла на себя обязательства не дискриминировать рыночное положение китайских конкурентов.

Какие меры теперь может предпринять Nvidia для своего оправдания в глазах китайских антимонопольщиков, не уточняется. Следствие по этому делу будет продолжено, как отмечают представители китайской стороны. В чём именно обвиняется Nvidia, пока также не сообщается.