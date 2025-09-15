AMD записала Ryzen 9000X3D в «клуб 1000 FPS» — такая скорость обещана в киберспортивных играх

Компания AMD похвасталась, что три модели процессоров Ryzen 9000X3D способны обеспечить более 1000 кадров в секунду в некоторых играх. Пользователи обратили внимание, что для этого потребуется не только мощный процессор, но и очень производительная видеокарта.

Как пишет портал Tom’s Hardware, по мнению многих киберспортсменов, компания AMD действительно производит самые быстрые игровые процессоры на рынке. Отчасти благодаря революционной технологии 3D V-Cache, добавляющей дополнительный слой кеш-памяти поверх вычислительных ядер, количество кадров в секунду в киберспортивных играх значительно повышается. На данный момент благодаря своей линейке чипов Zen 5, AMD предлагает самые высокопроизводительные процессоры как для мобильных устройств, так и для настольных компьютеров, и компания явно не стесняется этим хвастаться. На недавней презентации в Китае AMD показала промо-ролик о своих процессорах Ryzen, выдающих 1000 FPS в некоторых играх.

AMD без ложной скромности прозвала три своих высокопроизводительных процессора Ryzen «клубом 1000 FPS» (перевод с китайского). В него входят модели Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D и мобильный Ryzen 9 9955HX3D. Примечательно, что в списке отсутствует настольный Ryzen 9 9900X3D. Возможно потому, что он, согласно тестам, действительно обеспечивает примерно на 6 % меньшую производительность в играх. AMD официально заявляет, что эти процессоры серии X3D способны преодолеть четырёхзначный рубеж количества кадров в секунду в шести играх при разрешении 1080p: Counter Strike 2, League of Legends, Valorant, PUBG, Naraka: Bladepoint и Marvel Rivals. Следует отметить, что все указанные игры являются многопользовательскими и не очень требовательными к аппаратному обеспечению.

На представленном компанией слайде демонстрируется таблица с вышеупомянутыми играми, а также информация о том, какие аппаратные комбинации использовались для преодоления отметки в 1000 FPS. Забавно, что в паре с Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D преодолеть этот рубеж во всех шести играх позволили только GeForce RTX 5080 и RTX 5090D (эксклюзивная для Китая урезанная версия RTX 5090). Собственная видеокарта AMD, Radeon RX 9070 XT, смогла достигнуть 1000 кадров в секунду только в Valorant и League of Legends.

Для тестирования производительность AMD также использовала оперативную память DDR5-6000 с таймингами CL30. Система работала под управлением Windows 11, с включённой функцией Smart Access Memory (SAM/Resizable BAR) и отключённой виртуализацией. AMD не представила результаты бенчмарков для мобильного процессора Ryzen 9 9955HX3D, несмотря на его упоминание в «клубе 1000 FPS».

В Сети обратили внимание, что для получения 1000 FPS в указанных выше играх требуется не только мощный процессор, но и очень мощная видеокарта. Так, один из пользователей сообщил, что использует в своей системе Ryzen 9 9950X3D, память DDR5-6400 CL30 и видеокарту RTX 4090. И по его словам, в указанных играх такая связка не обеспечивает более 1000 кадров в секунду на постоянной основе.