Сегодня 17 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники SMIC приступила к тестированию созданной...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SMIC приступила к тестированию созданной в Китае DUV-системы для выпуска 7-нм чипов

Успехи китайской компании SMIC в сфере литографии в условиях усиливающихся санкций США в определённый момент упёрлись в возможности получения доступа к определённому классу оборудования, которое до этого импортировалось. Литографические системы класса DUV (Deep Ultraviolet), которые были разработаны китайским стартапом, удалось внедрить в производственный процесс лишь недавно.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Как сообщает Financial Times, недавно SMIC приступила к тестированию литографического сканера с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV), который был создан китайской компанией Yuliangsheng, основанной не так давно в Шанхае. С некоторых пор импорт подобного оборудования в Китай заблокирован американскими санкциями, хотя его наличие является критичным для способности SMIC наладить выпуск более продвинутых чипов.

Прежде китайские производители полупроводниковых компонентов в данной сфере существенно зависели от нидерландской компании ASML, которая вынуждена подчиняться требованиям не только европейских властей, но и американских, поскольку полагается в своей деятельности на технологии, имеющие происхождение из США. Ещё одна китайская компания — SMEE, тоже поставляет DUV-системы собственной разработки, но по своим характеристикам они уступают тем, что были предложены Yuliangsheng.

Самые передовые чипы западные компании производят, используя оборудование со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), но его поставки в Китай также давно запрещены, а разработать альтернативу китайским поставщикам до сих пор не удавалось. Даже в случае с DUV-сканерами Yuliangsheng, не все компоненты для их производства изготавливаются на территории Китая, а потому на пути полного импортозамещения ещё предстоит проделать определённую работу.

Результатами первых экспериментов с таким оборудованием SMIC вполне довольна, но пока сложно судить, как скоро его удастся применить для массового производства чипов. Более того, внедрить DUV-сканеры нового поколения в существующую экосистему китайский производитель чипов успеет в лучшем случае через год после их получения в достаточном количестве. Конкретное оборудование ориентируется на иммерсивную литографию, которую также предлагает своим клиентам за пределами Китая нидерландская ASML.

Формально тестируемое оборудование китайского происхождения предназначено для изготовления 28-нм чипов, но SMIC надеется применить его для выпуска 7-нм чипов за счёт использования множественных фотомасок и проходов. При благоприятном стечении обстоятельств данное оборудование удастся использоваться и при выпуске 5-нм чипов, на что SMIC уже давно рассчитывает.

Китайская компания SiCarrier, которая является акционером упомянутой Yuliangsheng, экспериментирует с разработкой EUV-оборудования, но пока об успехах на этом направлении говорить рано. Основанная в 2021 году, она считает своей миссией создание литографического оборудования, которое позволит китайским клиентам отказаться от западных аналогов и при этом достичь сопоставимого уровня технологического развития. SMIC на своих предприятиях к активному использованию китайского оборудования не ранее 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei скрытно строит в Китае крупнейший полупроводниковый завод — его засекли по спутниковым снимкам
В России завершены работы по созданию первого отечественного литографа
SiCarrier пообещала Китаю суверенные машины для производства 5-нм чипов без EUV
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах
Samsung забуксовала с флеш-памятью — выпуск QLC NAND девятого поколения отложен до 2026 года
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра
Теги: smic, duv, производство микросхем, литография, китайские производители
smic, duv, производство микросхем, литография, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
AMD незаметно представила серию процессоров Ryzen Pro 9000
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары 5 мин.
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода 14 мин.
Ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection порадовал игроков региональной ценой — предзаказ доступен в российском Steam 2 ч.
Microsoft стала ещё настойчивее отговаривать от установки Chrome — теперь ещё и через Bing 2 ч.
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok в США до 16 декабря 5 ч.
Создатели Shorts на YouTube получат ИИ для оживления фото 6 ч.
ОС Astra Linux Server дополнилась спецверсией для «1С:Предприятия 8» 13 ч.
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 14 ч.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 15 ч.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 15 ч.
Google, Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестируют более £31 млрд в ИТ-инфраструктуру Великобритании 3 мин.
iBase представила одноплатный компьютер IBR500 для устройств IoT и периферийного оборудования 41 мин.
В США появится ИИ-суперкомпьютер с Arm-процессорами AmpereOne M и ускорителями Qualcomm Cloud AI 45 мин.
AMD представила процессоры EPYC Embedded 4005 для периферийного оборудования 52 мин.
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация 58 мин.
SMIC приступила к тестированию созданной в Китае DUV-системы для выпуска 7-нм чипов 2 ч.
Огосударствление Intel напугало лидеров ИТ-компаний — никто не хочет вмешательства правительства в бизнес 4 ч.
Starlink сотрудничает с разработчиками чипов, чтобы обеспечить поддержку спутниковой связи в смартфонах 8 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050: Intel передает «спасибо» 12 ч.
Samsung забуксовала с флеш-памятью — выпуск QLC NAND девятого поколения отложен до 2026 года 12 ч.