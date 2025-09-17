Китайский ИИ-оптимизм на взлёте: национальные технокомпании кратно наращивают траты на инфраструктуру

Бум искусственного интеллекта уже вынуждает одного из его фаворитов в лице американского стартапа OpenAI опережающими темпами увеличивать капитальные затраты и привлекать дополнительные средства инвесторов без внятной перспективы финансовой отдачи. В Китае спрос на финансирование этой отрасли также растёт, по итогам текущего года крупные игроки рынка готовы сообща потратить на ИИ более $32 млрд.

Такими прогнозами делятся аналитики Bloomberg Intelligence, которые подчёркивают, что ещё в 2023 году компании Alibaba, Tencent, Baidu и JD.com могли сообща довольствоваться в этой сфере суммой менее $13 млрд. Теперь она будет увеличена в два с половиной раза всего за пару лет. Только Alibaba в отдельности планирует в ближайшие три года потратить на развитие собственной облачной инфраструктуры и ИИ до $53 млрд, по данным Bloomberg. В сентябре этого года Alibaba, Tencent и Baidu вместе привлекли в виде облигаций более $5 млрд.

Помимо вложений в развитие программного обеспечения и обучение больших языковых моделей, китайские гиганты готовы вкладываться в разработку собственных компонентов для ускорителей вычислений, поскольку многим из них использовать передовые ускорители американского происхождения мешают санкции. Инвесторы после пары лет наблюдений за прогрессом чат-ботов и других ИИ-сервисов довольно благосклонно относятся к идее финансирования отрасли, поэтому проблем с привлечением финансовых ресурсов у китайских разработчиков не возникает. Их акции также растут в последние месяцы, что говорит о высоком доверии инвесторов.

Китайские компании предпочитают привлекать к своим облигациям, номинированным в юанях, средства зарубежных инвесторов через площадку в Гонконге. Это выгоднее, чем размещать долларовые облигации в современных условиях. Alibaba решилась на выпуск конвертируемых облигаций на сумму $3,2 млрд для финансирования своих инфраструктурных проектов в сфере ИИ. В будущем компании придётся конвертировать эти обязательства в собственные акции.

Так или иначе, китайский рынок остаётся в тени американского с точки зрения масштабов привлечения финансовых ресурсов. Крупные игроки в США рассчитывают по итогам этого года потратить $390 млрд на актуальные проекты в сфере ИИ, эта сумма более чем в два раза превышает итог 2023 года. Китайским конкурентам приходится экономить не только при обучении языковых моделей, но и при привлечении на работу востребованных специалистов. Популярные американские стартапы типа OpenAI и Anthropic сохраняют способность привлекать крупные суммы в рамках частных раундов финансирования, даже если история компании насчитывает всего несколько лет. Китайским стартапам в этом отношении приходится сложнее, но отношение к ним инвесторов тоже можно назвать доверительным.