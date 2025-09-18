Reddit готовит новый контракт с Google по интеграции с ИИ-сервисами

С учётом необходимости обучения больших языковых моделей, данные в наши дни становятся ценным товаром. Платформа Reddit готовит своё второе по счёту соглашение с Google, которое позволит последней использовать данные, публикуемые на страницах первой.

Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg, добавив, что переговоры между Reddit и Google находятся на ранней стадии. Более полутора лет назад компании уже заключали подобное соглашение на сумму $60 млн, но теперь речь идёт о более глубокой интеграции с ИИ-сервисами Google. В рамках нового соглашения Reddit надеется привлечь на свои страницы новых пользователей через трафик Google. В свою очередь, появление нового контента позволит Google более продуктивно обучать свои языковые модели.

Помимо Google, руководство Reddit ведёт переговоры и с OpenAI, пытаясь заключить с обеими соглашение, по условиям которого сможет извлекать материальную выгоду с учётом динамического ценообразования. В частности, если данные со страниц Reddit начинают активнее использоваться для ответов, генерируемых искусственным интеллектом, компания претендует на получение более высоких доходов. Платформа пытается найти более эффективную бизнес-модель взаимодействия с разработчиками систем генеративного искусственного интеллекта.

В январе 2024 года, как напоминает Bloomberg, компания Reddit заключила несколько лицензионных соглашений, включая и сделки с OpenAI и Google, которые позволяли её рассчитывать на получение выручки в размере $203 млн в течение ближайших двух или трёх лет. Содержимое страниц Reddit активно используется системами искусственного интеллекта для анализа информации на самые разные темы, нередко ссылки на Reddit выдаются чат-ботами в составе ответов на запросы пользователей. Создателям систем ИИ приходится всё чаще заключать лицензионные соглашения с обладателями больших массивов данных, чтобы избежать судебных претензий в области авторского права. OpenAI, например, пришлось заключить ряд соглашений в этой сфере с крупными издательствами.

Reddit выдвинула судебные претензии к компании Anthropic, и последней пришлось в отдельном случае согласиться выплатить группе авторов $1,5 млрд компенсации за неправомерное использование их произведений. Reddit является одним из наиболее часто цитируемых источников информации в системах ИИ. При этом пользователи ИИ-сервисов Google не так часто становятся активными пользователями Reddit, поэтому последняя из платформ ищет альтернативные способы монетизации данного взаимодействия. Новое соглашение между компаниями призвано усилить взаимную интеграцию сервисов.