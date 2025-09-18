За июль роботакси Tesla попали в три ДТП, но компания постаралась замести следы

Как и обещал ранее Илон Маск (Elon Musk), в июне Tesla начала в столице Техаса эксплуатацию ограниченного числа прототипов роботакси, которые курсировали в строго ограниченных районах и перевозили клиентов, допущенных после процедуры предварительной регистрации. Отчётность по инцидентам, произошедшим с их участием, говорит о стремлении компании предоставлять минимум информации, способной очернить её репутацию.

Напомним, что сам по себе запуск работы сервиса беспилотных такси Tesla в Остине уже сопровождался многочисленными свидетельствами несовершенства технологии управления транспортными средствами этой компании. Поскольку первичный ажиотаж вокруг роботакси утих, а все лояльные к этому автопроизводителю блогеры своими впечатлениями от поездок уже поделились, общественности остаётся полагаться в слежении за неудачами Tesla в этой сфере только на регулярную отчётность NHTSA. Это ведомство в США отвечает за безопасность движения и обязывает автопроизводителей постоянно отчитываться об инцидентах, имевших место при испытаниях прототипов беспилотных такси.

Напомним, в салоне роботакси Tesla за рулём никого нет, но страхующий специалист располагается на переднем пассажирском сидении, имея возможность инициировать экстренную остановку в любой момент. В ряде случаев ему приходится пересаживаться за руль и направлять машину по нужной траектории, если автоматика не справляется.

За июль, как отмечает Electrek, компании Tesla пришлось заявить о трёх инцидентах с участием своих роботакси в Остине, и только один подразумевал причинение лёгкого вреда здоровью человека, не потребовавшего госпитализации. Судя по скудной информации из отчёта, инцидент произошёл в июле этого года в дневное время при движении по прямолинейному участку дороги. Два других инцидента повлекли только материальный ущерб без вреда для здоровья окружающих. По этим ДТП с участием роботакси никаких официальных расследований не ведётся.

В NHTSA информация об инцидентах с участием роботакси Tesla направляется в сильно отредактированном виде, хотя конкуренты в тех же условиях предоставляют более подробные данные, позволяющие воссоздать в воображении обстоятельства аварий. К концу текущего года Tesla рассчитывает удалить страхующих специалистов из салона своих роботакси, поскольку прототипы конкурирующих компаний уже давно колесят по дорогам США без водителей. Нельзя гарантировать, однако, что Tesla удастся это сделать в указанные сроки без ущерба для безопасности.