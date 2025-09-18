Nvidia испугалась ускорителей AMD и просит поставщиков сделать для неё HBM4 побыстрее

В следующем году Nvidia рассчитывает вывести на рынок ускорители вычислений семейства Rubin с поддержкой передовой памяти HBM4, но поскольку на горизонте замаячила конкурентная угроза в виде AMD Instinct MI450, она уже сейчас пытается обеспечить себе преимущество в быстродействии. Nvidia попросила поставщиков HBM4 подтянуть спецификации предназначающихся ей микросхем, увеличив скорость передачи информации до 10 Гбит/с.

Как отмечает TrendForce, пока нет уверенности в том, что производители HBM4 смогут исполнить пожелания Nvidia, но SK hynix наверняка сохранит за собой статус крупнейшего поставщика памяти для ускорителей указанной американской марки в самом начале перехода на HBM4. Нюанс заключается в том, как поясняет источник, что Samsung Electronics изначально рассчитывала выпускать базовый кристалл HBM4 по 4-нм техпроцессу с использованием FinFET, а также предложить скорости передачи информации до 10 Гбит/с. Всё это позволит Samsung предпринять попытку выйти в лидеры по поставкам HBM4 для нужд Nvidia в среднесрочной перспективе.

Скорость экспансии ускорителей Nvidia Rubin, по мнению TrendForce, будет зависеть от доступности памяти HBM4 с необходимыми характеристиками в достаточных количествах. Если чипов HBM4 со скоростью передачи информации 10 Гбит/с окажется мало, Nvidia либо откажется от идеи поднять характеристики памяти Rubin, либо будет более тонко сегментировать свою продукцию и в каждой нише сотрудничать с оптимальным поставщиком памяти. Кроме того, Nvidia может провести сертификацию HBM4 в два этапа, предоставив тем самым «отстающим» поставщикам больше времени на подготовку.

В следующем году, как считают эксперты TrendForce, крупнейшим поставщиком HBM4 для Nvidia останется SK hynix, а вот успех Samsung и Micron в этой сфере будет во многом зависеть от скорости прохождения сертификации и улучшения характеристик продукции.