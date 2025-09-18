Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Nvidia испугалась ускорителей AMD и прос...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia испугалась ускорителей AMD и просит поставщиков сделать для неё HBM4 побыстрее

В следующем году Nvidia рассчитывает вывести на рынок ускорители вычислений семейства Rubin с поддержкой передовой памяти HBM4, но поскольку на горизонте замаячила конкурентная угроза в виде AMD Instinct MI450, она уже сейчас пытается обеспечить себе преимущество в быстродействии. Nvidia попросила поставщиков HBM4 подтянуть спецификации предназначающихся ей микросхем, увеличив скорость передачи информации до 10 Гбит/с.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Как отмечает TrendForce, пока нет уверенности в том, что производители HBM4 смогут исполнить пожелания Nvidia, но SK hynix наверняка сохранит за собой статус крупнейшего поставщика памяти для ускорителей указанной американской марки в самом начале перехода на HBM4. Нюанс заключается в том, как поясняет источник, что Samsung Electronics изначально рассчитывала выпускать базовый кристалл HBM4 по 4-нм техпроцессу с использованием FinFET, а также предложить скорости передачи информации до 10 Гбит/с. Всё это позволит Samsung предпринять попытку выйти в лидеры по поставкам HBM4 для нужд Nvidia в среднесрочной перспективе.

Скорость экспансии ускорителей Nvidia Rubin, по мнению TrendForce, будет зависеть от доступности памяти HBM4 с необходимыми характеристиками в достаточных количествах. Если чипов HBM4 со скоростью передачи информации 10 Гбит/с окажется мало, Nvidia либо откажется от идеи поднять характеристики памяти Rubin, либо будет более тонко сегментировать свою продукцию и в каждой нише сотрудничать с оптимальным поставщиком памяти. Кроме того, Nvidia может провести сертификацию HBM4 в два этапа, предоставив тем самым «отстающим» поставщикам больше времени на подготовку.

В следующем году, как считают эксперты TrendForce, крупнейшим поставщиком HBM4 для Nvidia останется SK hynix, а вот успех Samsung и Micron в этой сфере будет во многом зависеть от скорости прохождения сертификации и улучшения характеристик продукции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SK hynix первой завершила разработку HBM4 и готова начинать её выпуск — Samsung и Micron снова отстали
Samsung расширяет производственные мощности в надежде на будущие заказы на HBM4
Заявление SK hynix о завершении разработки HBM4 вызвало рост курса акций компании до рекордных высот
Тарифная политика Трампа затормозила рост рынка ПК в США — не спасает даже переход на Windows 11
Axiom Space представила первый орбитальный ЦОД на МКС
За июль роботакси Tesla попали в три ДТП, но компания постаралась замести следы
Теги: nvidia, hbm4, rubin, amd, sk hynix
nvidia, hbm4, rubin, amd, sk hynix
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков
Китай прекратил антимонопольное расследование по Google, чтобы бросить все силы против Nvidia 14 мин.
Microsoft обновила «Блокнот», «Ножницы» и Paint в Windows 11 на компьютерах Copilot+ PC 16 мин.
Ставленники Маска создали в xAI «душную» атмосферу — это подрывает боевой дух разработчиков 2 ч.
Valve объявила, когда Steam лишится поддержки 32-разрядной Windows 10 2 ч.
Meta представила редактор виртуальных миров Horizon Studio — метавселенная ускорится и похорошеет 2 ч.
«Настоящая» детективная RPG от экс-разработчиков Disco Elysium сменила название и не только — геймплейный трейлер и скриншоты Tangerine Antarctic 3 ч.
«Базис» стал резидентом Казанского ИТ-парка 3 ч.
Геймплей и скриншоты боевика Marvel 1943: Rise of Hydra от команды бывшей сценаристки Uncharted засветились в новой утечке 4 ч.
«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры 4 ч.
Впервые в России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 4 ч.
Logitech представила игровую мышь G Pro X2 Superstrike с индуктивными кнопками и обратной связью 6 мин.
Ryzen 7 9800X3D на материнской плате Gigabyte разогнали до 7,3 ГГц — это рекорд для этого процессора 16 мин.
Nvidia испугалась ускорителей AMD и просит поставщиков сделать для неё HBM4 побыстрее 27 мин.
Huawei раскрыла планы по выпуску ИИ-ускорителей Ascend 37 мин.
Xenium X718 — кнопочный мобильный телефон с высокой автономностью и док-станцией 2 ч.
Анонсированы умные очки Oakley Meta Vanguard с защитой IP67 для спортсменов 2 ч.
За пределами Солнечной системы открыта 6000-я экзопланета 2 ч.
China Unicom построила в Китае «огромный» ЦОД с ИИ-ускорителями местного производства — Alibaba T-Head предоставила 16 тыс. PPU 3 ч.
Gartner: в 2026 году расходы на ИИ превысят $2 трлн благодаря инвестициям гиперскейлеров 3 ч.
В камерах iPhone 17 Pro Max и iPhone Air нашёлся баг — некоторые фото получаются испорченными 4 ч.