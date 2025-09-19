Xiaomi вынуждена отозвать 116 887 электромобилей SU7 из-за ошибок автопилота

Электромобили SU7 китайской марки Xiaomi присутствуют на рынке достаточно давно, чтобы проявились некоторые дефекты, и новейшим из известных стала проблема с автопилотом уровня L2, который задействуется при движении на скоростных шоссе. Чтобы исправить дефект, Xiaomi обновит программное обеспечение на 116 887 машинах базовой версии SU7, выпущенных с февраля прошлого по конец августа текущего года.

Как отмечает CarNewsChina, программный дефект вызывает неадекватную реакцию системы активной помощи водителю на «экстремально необычные дорожные условия», а потому бортовое ПО нуждается в обновлении. К счастью, делается это дистанционно без необходимости посещать фирменный сервис, и для конечных владельцев процедура абсолютно бесплатна. Данный отзыв является вторым по счёту за историю присутствия модели SU7 на рынке, которая отсчитывается с весны прошлого года.

Программное обновление будет распространяться Xiaomi, начиная с этой пятницы. Пока сложно судить, как на это решение автопроизводителя повлияла мартовская трагедия с аналогичным седаном в Китае, которая унесла жизни троих студенток. Они двигались по шоссе со скоростью свыше 100 км/ч в режиме автопилота, но на пути следования машины были обнаружены бетонные блоки, установленные из-за проведения ремонтных работ. Система вовремя их распознала и рекомендовала водителю взять управление на себя, но он сделал это слишком поздно. В результате столкновения с препятствием машина загорелась, все находившиеся в салоне девушки погибли.