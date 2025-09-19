Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Xiaomi вынуждена отозвать 116 887 электр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi вынуждена отозвать 116 887 электромобилей SU7 из-за ошибок автопилота

Электромобили SU7 китайской марки Xiaomi присутствуют на рынке достаточно давно, чтобы проявились некоторые дефекты, и новейшим из известных стала проблема с автопилотом уровня L2, который задействуется при движении на скоростных шоссе. Чтобы исправить дефект, Xiaomi обновит программное обеспечение на 116 887 машинах базовой версии SU7, выпущенных с февраля прошлого по конец августа текущего года.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Как отмечает CarNewsChina, программный дефект вызывает неадекватную реакцию системы активной помощи водителю на «экстремально необычные дорожные условия», а потому бортовое ПО нуждается в обновлении. К счастью, делается это дистанционно без необходимости посещать фирменный сервис, и для конечных владельцев процедура абсолютно бесплатна. Данный отзыв является вторым по счёту за историю присутствия модели SU7 на рынке, которая отсчитывается с весны прошлого года.

Программное обновление будет распространяться Xiaomi, начиная с этой пятницы. Пока сложно судить, как на это решение автопроизводителя повлияла мартовская трагедия с аналогичным седаном в Китае, которая унесла жизни троих студенток. Они двигались по шоссе со скоростью свыше 100 км/ч в режиме автопилота, но на пути следования машины были обнаружены бетонные блоки, установленные из-за проведения ремонтных работ. Система вовремя их распознала и рекомендовала водителю взять управление на себя, но он сделал это слишком поздно. В результате столкновения с препятствием машина загорелась, все находившиеся в салоне девушки погибли.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi скатилась на девятое место среди крупнейших производителей электромобилей в мире
Xiaomi SU7 — рекордсмен по жалобам пользователей среди электромобилей в Китае
Трагедия с электромобилем Xiaomi SU7 возобновила в Китае дискуссию о несовершенстве автопилота
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia
Nvidia испугалась ускорителей AMD и просит поставщиков сделать для неё HBM4 побыстрее
Axiom Space представила первый орбитальный ЦОД на МКС
Теги: xiaomi, xiaomi su7, электромобиль, автопилот, отзыв продукции
xiaomi, xiaomi su7, электромобиль, автопилот, отзыв продукции
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад 4 ч.
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 9 ч.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 9 ч.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 9 ч.
Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце 9 ч.
Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter 10 ч.
«А кто спрашивает?», — точность ответов DeepSeek зависит от региона пользователя 10 ч.
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5 12 ч.
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами 13 ч.
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность 13 ч.
Xiaomi вынуждена отозвать 116 887 электромобилей SU7 из-за ошибок автопилота 32 мин.
Старшие модели семейства Apple iPhone 17 оказались в дефиците на старте продаж 2 ч.
Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией» 4 ч.
Microsoft вот-вот достроит «самый передовой» ИИ ЦОД в мире Fairwater и потратит $4 млрд на ещё один такой же 7 ч.
Новая статья: Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран! 9 ч.
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х 10 ч.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 12 ч.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 13 ч.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 14 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 14 ч.