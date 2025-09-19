Сегодня 19 сентября 2025
Intel не забросит выпуск видеокарт Arc после сделки с Nvidia

Описывая условия сделки, в рамках которой Nvidia вложит $5 млрд в Intel и будет совместно с ней разрабатывать центральные процессоры, её участники изначально не касались темы дискретной графики, а ведь в своё время Intel вложила немало ресурсов ради возвращения в этот сегмент рынка. После сделки с Nvidia она от своих амбиций на рынке дискретной графики отказываться не собирается.

Источник изображения: X, Lip-Bu Tan

Источник изображения: X, Lip-Bu Tan

В ходе трансляции с участием руководителей Intel и Nvidia данная тема не обсуждалась, но представители PCWorld пояснили, что сотрудники первой из компаний неоднократно указывали на отсутствие влияния сделки между партнёрами на планы Intel по выпуску собственных дискретных графических решений. «Мы не обсуждаем конкретные планы сейчас, но сотрудничество (с Nvidia) имеет дополняющий характер, и Intel продолжит предлагать продукты в сегменте GPU», — отмечается в заявлении компании.

При этом как отмечалось ранее, Intel и Nvidia смогут создавать достаточно производительные с точки зрения встроенной графики процессоры для ноутбуков, и глава последней из компаний даже заострил на этом внимание, указывая на открывающиеся в связи с этой стратегией новые рыночные возможности. Настольному сегменту рынка ПК в этом отношении тоже что-нибудь перепадёт, но речь пока не идёт о дискретных решениях, по всей видимости.

Теги: intel, nvidia, intel arc, gpu, роадмап
