«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast

Вышедший накануне брутальный зомби-боевик с открытым миром Dying Light: The Beast от разработчиков из польской студии Techland не смог покорить критиков, но привёл в восторг пользователей Steam.

За неполные сутки с момента официального релиза Dying Light: The Beast получила в Steam более 5,1 тыс. «очень положительных» отзывов — на момент публикации рейтинг проекта на платформе Valve составляет 91 %.

Авторы положительных обзоров отмечают, что The Beast ощущается как настоящий сиквел Dying Light, хвалят геймплей, графику, оптимизацию и озвучку на русском языке. «Dying Light 2 здорового человека», — подытожил Kain.

В немногочисленных негативных откликах жалуются на консервативность геймплея, неудачный баланс сложности, однообразные задания, работающий с перебоями кооператив, а также баги разной степени тяжести.

Тем временем пиковый онлайн Dying Light: The Beast вскоре после релиза достиг 89,9 тыс. одновременных игроков. Это второй результат в истории серии на платформе. В Dying Light 2 на релизе зафиксировали почти 275 тыс. человек.

По сюжету Кайл Крейн спустя 13 лет жестоких опытов вырвался на свободу и готов мстить. Помогать ему в этом будет сросшаяся с его собственной зомби-ДНК, позволяющая герою пробудить звериную силу.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября на PC (недоступна в российских Steam и EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до PS4 и Xbox One доберётся позже. Владельцам Ultimate-издания Dying Light 2 новая игра досталась бесплатно.