Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Dying Light 2 здорового человека»: поль...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast

Вышедший накануне брутальный зомби-боевик с открытым миром Dying Light: The Beast от разработчиков из польской студии Techland не смог покорить критиков, но привёл в восторг пользователей Steam.

Источник изображения: Techland

Источник изображения: Techland

За неполные сутки с момента официального релиза Dying Light: The Beast получила в Steam более 5,1 тыс. «очень положительных» отзывов — на момент публикации рейтинг проекта на платформе Valve составляет 91 %.

Авторы положительных обзоров отмечают, что The Beast ощущается как настоящий сиквел Dying Light, хвалят геймплей, графику, оптимизацию и озвучку на русском языке. «Dying Light 2 здорового человека», — подытожил Kain.

Источник изображения: Steam (zos1m)

Источник изображения: Steam (zos1m)

В немногочисленных негативных откликах жалуются на консервативность геймплея, неудачный баланс сложности, однообразные задания, работающий с перебоями кооператив, а также баги разной степени тяжести.

Тем временем пиковый онлайн Dying Light: The Beast вскоре после релиза достиг 89,9 тыс. одновременных игроков. Это второй результат в истории серии на платформе. В Dying Light 2 на релизе зафиксировали почти 275 тыс. человек.

По сюжету Кайл Крейн спустя 13 лет жестоких опытов вырвался на свободу и готов мстить. Помогать ему в этом будет сросшаяся с его собственной зомби-ДНК, позволяющая герою пробудить звериную силу.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября на PC (недоступна в российских Steam и EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до PS4 и Xbox One доберётся позже. Владельцам Ultimate-издания Dying Light 2 новая игра досталась бесплатно.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast
От GTX 1060 до RTX 5070: Techland опубликовала полные системные требования Dying Light: The Beast, в том числе для ноутбуков
Смотреть на свой страх и риск: Techland показала, почему называет Dying Light: The Beast самой жестокой игрой серии
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов
Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter
Теги: dying light: the beast, techland, экшен, хоррор, steam
dying light: the beast, techland, экшен, хоррор, steam
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
«Это враждебный дизайн»: iOS 26 испортила опыт использования iPhone
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Nvidia испугалась ускорителей AMD и просит поставщиков сделать для неё HBM4 побыстрее
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 31 мин.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 34 мин.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 38 мин.
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 2 ч.
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад 7 ч.
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 12 ч.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 12 ч.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 12 ч.
Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце 12 ч.
Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter 13 ч.
Intel не забросит выпуск видеокарт Arc после сделки с Nvidia 2 ч.
Ирландия разрешит ЦОД подключаться к электростанциям на ископаемом топливе — в качестве временной меры 2 ч.
Глава Nvidia подчеркнул, что пока компания не будет заказывать выпуск чипов у Intel 3 ч.
Из-за «неадекватного» автопилота Xiaomi отзовёт 116 887 электромобилей SU7 4 ч.
iPhone 17 Pro и Pro Max оказались в дефиците на старте продаж — ждать заказов придётся месяц 5 ч.
Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией» 7 ч.
Microsoft вот-вот достроит «самый передовой» ИИ ЦОД в мире Fairwater и потратит $4 млрд на ещё один такой же 10 ч.
Новая статья: Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран! 12 ч.
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС 15 ч.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 15 ч.