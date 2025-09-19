Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ChatGPT превратили в сообщника при краже...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail

Специалисты из компании Redware, работающей в сфере информационной безопасности, опубликовали результаты исследования Shadow Leak, в рамках которого они использовали ИИ-бота ChatGPT в качестве сообщника для кражи конфиденциальных данных из почтовых ящиков Gmail. OpenAI уже закрыла эту уязвимость, но сам факт такой возможности является хорошим примером рисков, которые могут нести ИИ-агенты.

Источник изображения: Kevin Ku / Unsplash

Источник изображения: Kevin Ku / Unsplash

Последнее время всё более распространёнными становятся ИИ-агенты, которые используют нейросети для выполнения определённых действий от имени пользователей и не нуждаются в постоянном контроле. К примеру, они могут просматривать веб-страницы и переходить по ссылкам. Разработчики в сфере ИИ активно продвигают такие сервисы, заявляя, что они позволяют экономить массу времени после того, как пользователь предоставит им доступ к своей почте, календарям, рабочим документам и т.д.

Для достижения поставленной цели исследовали задействовали метод «инъекция промптов», который подходит для атак на системы, использующие большие языковые модели (LLM), и предполагающий встраивание в вводимые пользователем команды инструкций с целью заставить ИИ-агента выполнять нужные злоумышленникам действия. При этом жертва такой атаки может не подозревать о том, что что-то пошло не так, поскольку команды алгоритму могут быть скрытыми, например, написанными белым цветом на белом фоне.

В рамках исследования Shadow Leak специалисты задействовали инструмент Deep Research, который являются частью системы ChatGPT компании OpenAI. Они сделали скрытым текст вредоносных инструкций для ИИ-агента и добавили его в электронное письмо, которое через Gmail направили жертве. Когда пользователь в следующий раз попытался задействовать инструмент Deep Research он невольно попал в ловушку. В процессе анализа поступающей корреспонденции ИИ-агент натолкнулся на новые инструкции, которые предписывали ему найти все письма от сотрудников отдела кадров и личные данные, после чего он должен был передать эту информацию злоумышленникам. При этом жертва атаки не заметила ничего необычного.

Отмечается, что достаточно сложно заставить выйти ИИ-агента из-под контроля и стать источником утечки данных. Исследователям потребовалось много времени прежде чем удалось добиться нужного результата. В данном случае утечка данных произошла в облачной инфраструктуре OpenAI, что делает её незаметной для стандартных средств защиты от киберугроз. Исследователи добавили, что другие подключённые к Deep Research сервисы, такие как Outlook, GitHub, Google Drive и Dropbox, могут быть уязвимы перед подобными атаками.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад
Встроенная в DDR5 защита от атаки Rowhammer оказалась с дырой — любую современную систему можно взломать
В Intel Coffee Lake и любых AMD Zen нашлась новая уязвимость класса Spectre, а патч бьёт по производительности
У медицинского ИИ обнаружилась склонность к дискриминации женщин и расизму
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11
Теги: уязвимость, искусственный интеллект, chatgpt, информационная безопасность, openai
уязвимость, искусственный интеллект, chatgpt, информационная безопасность, openai
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна
Водных миров не существует — глобальный океан является ненаучной фантастикой, доказали учёные
iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую во всю взламывались ПК 2 мин.
ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail 2 ч.
Больше половины британских банков использует ПО, написанное более 60 лет назад 2 ч.
Ретрошутер Cultic получил вторую сюжетную главу, которая стартовала в Steam с рейтингом 100 % 3 ч.
У медицинского ИИ обнаружилась склонность к дискриминации женщин и расизму 3 ч.
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся 6 ч.
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям 6 ч.
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 7 ч.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 7 ч.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 7 ч.
Vantage вложит €3,2 млрд в кампус ЦОД в испанской Сарагосе 6 мин.
Apple рассказала, как Watch научились предупреждать пользователей о высоком артериальном давлении с помощью ИИ 54 мин.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: три недели на одном заряде 2 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch GT 6 и GT 6 Pro с автономностью до 21 дня 2 ч.
Huawei представила глобальные версии смартфонов Nova 14 и 14 Pro с мощными камерами 2 ч.
Microsoft потратит $6 млрд на аренду у Nscale ИИ-мощностей в Норвегии 2 ч.
AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц 3 ч.
Meta свернула работу пяти действующих ЦОД, чтобы сделать из них один крупный ИИ-кластер 3 ч.
NVIDIA инвестирует £2 млрд в развитие экосистемы ИИ-стартапов Великобритании — £500 млн получит Nscale 3 ч.
Солнце поставило Земле лайк — астрономы показали корональную дыру в форме сердечка 3 ч.