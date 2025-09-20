Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Тим Кук заявил, что повышение цен на нек...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тим Кук заявил, что повышение цен на некоторые модели iPhone 17 никак не связано с тарифами Трампа

В этом месяце Apple представила новые смартфоны, и модель iPhone 17 Pro оказалась на $100 дороже своего прямого предшественника, хотя и получила заметные улучшения, не говоря уже о приросте базового объёма памяти. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) на днях признался, что рост цен в данном случае никак не связан с влиянием таможенных пошлин в США, которые усиленно повышает президент Трамп.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В интервью CNBC генеральный директор Apple заявил следующее: «На повышение цен никак не повлияли тарифы, если быть до конца откровенным». До этого Тим Кук публично не особо комментировал подобную взаимосвязь, хотя регулярно встречался с президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) для обсуждения соответствующего вопроса. В итоге Apple пришлось пообещать Трампу вложить в экономику США около $600 млрд в ближайшие несколько лет и подарить президенту символическую золотую плашку, но собственно о локализации производства iPhone на североамериканском континенте речь пока не идёт. Между тем, именно смартфоны продолжают приносить до половины всей выручки Apple.

Исторически основная часть iPhone собиралась на территории Китая, а рынок США оставался крупным направлением их реализации. Учитывая политику действующего правительства США, компания постаралась перенести обслуживание американского рынка в части производства iPhone за пределы Китая, в Индию и Вьетнам, а также создать максимально возможный товарный запас в США до вступления в силу новых тарифов. В любом случае, действия Трампа не прошли для бизнеса Apple бесследно, поскольку в прошлом квартале компания оценила сопутствующие потери в $800 млн.

Говоря о перспективах экспансии искусственного интеллекта, Тим Кук в интервью CNBC сделал следующее пояснение: «У нас ИИ используется в смартфонах повсеместно, просто мы его так не называем». Принято считать, что у Apple возникли проблемы с совершенствованием своего комплекса технологий Apple Intelligence, из-за чего она якобы начала отставать от конкурентов в сфере внедрения ИИ на уровне взаимодействия пользователей с её устройствами. Ситуация усугубилась оттоком специалистов и возросшей конкуренцией на рынке труда за ценные кадры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели
iPhone 17 Pro и Pro Max оказались в дефиците на старте продаж — ждать заказов придётся месяц
iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах: «значительное обновление, вызывающее восторг»
Apple поручила подрядчикам увеличить объёмы выпуска базовых версий iPhone 17 более чем на 30 %
Внутри пауэрбанка iPhone Air MagSafe оказался аккумулятор от самого iPhone Air — но зарядить смартфон полностью не получится
Apple рассказала, как Watch научились предупреждать пользователей о высоком артериальном давлении с помощью ИИ
Теги: apple, apple iphone, apple intelligence, iphone 17 pro, тим кук
apple, apple iphone, apple intelligence, iphone 17 pro, тим кук
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 3 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 4 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 9 ч.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 10 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 12 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 14 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 14 ч.
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности 15 ч.
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно 15 ч.
Инсайдер призвал не ждать новостей о Bloodborne — с культовым эксклюзивом PS4 не происходит «ровным счётом ничего» 16 ч.
Тим Кук заявил, что повышение цен на некоторые модели iPhone 17 никак не связано с тарифами Трампа 2 ч.
Apple поручила подрядчикам увеличить объёмы выпуска базовых версий iPhone 17 более чем на 30 % 2 ч.
Neuralink в следующем месяце начнёт испытания по преобразованию мыслей человека в текст 2 ч.
Anker пообещала владельцам опасных портативных аккумуляторов полный возврат средств 4 ч.
NVIDIA купила за $900 млн разработчика интерконнекта для ИИ-платформ Enfabrica 7 ч.
Microsoft снова повысит цены на консоли Xbox Series X и Series S в США из-за пошлин 9 ч.
Huawei представила флагманские смарт-часы Watch Ultimate 2 с защитой от воды до 150 метров и ценой от €899 9 ч.
OpenAI вместе с Джони Айвом переманили десятки талантов из Apple для разработки ИИ-гаджетов io 10 ч.
Цены GeForce RTX 5000 наконец упали до рекомендованных, но лишь в США — на это ушло меньше года 11 ч.
Марс получится подключить к Земле в помощью лазеров — эксперименты NASA на «Психее» превзошли ожидания 12 ч.