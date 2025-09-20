Тим Кук заявил, что повышение цен на некоторые модели iPhone 17 никак не связано с тарифами Трампа

В этом месяце Apple представила новые смартфоны, и модель iPhone 17 Pro оказалась на $100 дороже своего прямого предшественника, хотя и получила заметные улучшения, не говоря уже о приросте базового объёма памяти. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) на днях признался, что рост цен в данном случае никак не связан с влиянием таможенных пошлин в США, которые усиленно повышает президент Трамп.

В интервью CNBC генеральный директор Apple заявил следующее: «На повышение цен никак не повлияли тарифы, если быть до конца откровенным». До этого Тим Кук публично не особо комментировал подобную взаимосвязь, хотя регулярно встречался с президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) для обсуждения соответствующего вопроса. В итоге Apple пришлось пообещать Трампу вложить в экономику США около $600 млрд в ближайшие несколько лет и подарить президенту символическую золотую плашку, но собственно о локализации производства iPhone на североамериканском континенте речь пока не идёт. Между тем, именно смартфоны продолжают приносить до половины всей выручки Apple.

Исторически основная часть iPhone собиралась на территории Китая, а рынок США оставался крупным направлением их реализации. Учитывая политику действующего правительства США, компания постаралась перенести обслуживание американского рынка в части производства iPhone за пределы Китая, в Индию и Вьетнам, а также создать максимально возможный товарный запас в США до вступления в силу новых тарифов. В любом случае, действия Трампа не прошли для бизнеса Apple бесследно, поскольку в прошлом квартале компания оценила сопутствующие потери в $800 млн.

Говоря о перспективах экспансии искусственного интеллекта, Тим Кук в интервью CNBC сделал следующее пояснение: «У нас ИИ используется в смартфонах повсеместно, просто мы его так не называем». Принято считать, что у Apple возникли проблемы с совершенствованием своего комплекса технологий Apple Intelligence, из-за чего она якобы начала отставать от конкурентов в сфере внедрения ИИ на уровне взаимодействия пользователей с её устройствами. Ситуация усугубилась оттоком специалистов и возросшей конкуренцией на рынке труда за ценные кадры.