Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума

Принято считать, что Samsung долгое время не могла наладить выпуск микросхем HBM3E, которые устраивали бы по своим параметрам компанию Nvidia, но в конце прошлой недели слухи в очередной раз присвоили ей победу в этой сфере. На этом фоне курс акций Samsung Electronics поднялся более чем на 5 % и достиг годового максимума.

По крайней мере, со значений августа 2024 года курс акций Samsung Electronics на этих новостях вырос до максимальной отметки, как поясняет Bloomberg. Прохождение сертификации 12-ярусных микросхем HBM3E по критериям Nvidia означает, что Samsung скоро приступит к их массовым поставкам для нужд первой из компаний и сократит своё отставание в этой сфере от SK hynix, которая остаётся лидером сегмента. При этом официальные представители Samsung от комментариев предсказуемо воздержались, поскольку компания не обсуждает публично характер своих взаимоотношений с клиентами, и наверняка не хотела бы напоминать общественности о наличии у неё специфических проблем в недавнем прошлом.

Надо сказать, что с начала текущего месяца акции Samsung и так выросли в цене на 20 %, поскольку инвесторы прислушались к прогнозам аналитиков, предрекающих повышение цен на чипы HBM в следующем году из-за формирующегося дефицита. Инвестиционные фонды только в этом месяце купили акций Samsung на общую сумму более $2 млрд. По оценкам Citigroup, этому производителю потребовалось 19 месяцев и множество попыток, чтобы наладить выпуск чипов HBM3E, удовлетворяющих требованиям Nvidia. Официальные заявления на эту тему могут прозвучать в конце текущего месяца или начале следующего, как считают они.

Следует учитывать, что даже в случае подтверждения очередных слухов Samsung не успеет начать поставки своей HBM3E для нужд Nvidia в значительных объёмах в этом году, а потому любое движение курсов акций южнокорейской компании вверх является своего рода «авансом доверия». Кроме того, успех с HBM3E может предопределить более быстрый прогресс Samsung с одобрением поставок своей памяти HBM4 для нужд Nvidia.