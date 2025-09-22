Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км

Ещё в 2016 году глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) был уверен, что фирменные технологии автопилота к концу 2017 года в результате своего развития позволят ему совершить поездку из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк без вмешательства в процесс управления в качестве водителя. Попытка совершить такую поездку в наши дни быстро завершилась аварией.

Как отмечает Electrek, дуэт освещающих тематику электромобилей Tesla американских блогеров решил отправиться из Сан-Диего на западном побережье США в Джексонвилл на восточном на серийном электромобиле Model Y, полагаясь на способность бортовых систем самостоятельно управлять машиной. Курьёзность ситуации заключается в том, что участники «беспилотного пробега» не смогли даже выбраться без происшествий за пределы Калифорнии. Преодолев менее 100 км от стартовой точки маршрута, они наехали на довольно крупное препятствие, возникшее на пути следования, после чего машина была повреждена и не смогла продолжить движение.

В салоне электромобиля находилось как минимум два человека, включая водителя. Последний старался держаться за руль лишь в те моменты, когда этого требовала бортовая автоматика. Пассажир справа заметил препятствие заблаговременно и сообщил о нём водителю, но тот взялся за руль для его объезда слишком поздно. Избежать наезда на довольно крупный и прочный предмет участники пробега не смогли, поэтому он повредил кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и ряд других элементов подвески. Бортовая электроника запестрела разного рода предупреждениями о неисправностях. Продолжать поездку в таком состоянии электромобиль уже не мог.

Этот пример показывает, насколько современные системы активной помощи водителю уязвимы во вполне обыденных дорожных ситуациях, а ведь данный инцидент произошёл на прямом участке шоссе в дневное время. Ухудшение условий видимости кратно увеличивает риск подобных происшествий, поскольку бортовые системы Tesla всё сильнее зависят от камер, оценивающих окружающую обстановку.