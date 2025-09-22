Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Автопилот Tesla завалил пробег через США...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км

Ещё в 2016 году глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) был уверен, что фирменные технологии автопилота к концу 2017 года в результате своего развития позволят ему совершить поездку из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк без вмешательства в процесс управления в качестве водителя. Попытка совершить такую поездку в наши дни быстро завершилась аварией.

Источник изображения: Electrek

Источник изображения: Electrek

Как отмечает Electrek, дуэт освещающих тематику электромобилей Tesla американских блогеров решил отправиться из Сан-Диего на западном побережье США в Джексонвилл на восточном на серийном электромобиле Model Y, полагаясь на способность бортовых систем самостоятельно управлять машиной. Курьёзность ситуации заключается в том, что участники «беспилотного пробега» не смогли даже выбраться без происшествий за пределы Калифорнии. Преодолев менее 100 км от стартовой точки маршрута, они наехали на довольно крупное препятствие, возникшее на пути следования, после чего машина была повреждена и не смогла продолжить движение.

В салоне электромобиля находилось как минимум два человека, включая водителя. Последний старался держаться за руль лишь в те моменты, когда этого требовала бортовая автоматика. Пассажир справа заметил препятствие заблаговременно и сообщил о нём водителю, но тот взялся за руль для его объезда слишком поздно. Избежать наезда на довольно крупный и прочный предмет участники пробега не смогли, поэтому он повредил кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и ряд других элементов подвески. Бортовая электроника запестрела разного рода предупреждениями о неисправностях. Продолжать поездку в таком состоянии электромобиль уже не мог.

Этот пример показывает, насколько современные системы активной помощи водителю уязвимы во вполне обыденных дорожных ситуациях, а ведь данный инцидент произошёл на прямом участке шоссе в дневное время. Ухудшение условий видимости кратно увеличивает риск подобных происшествий, поскольку бортовые системы Tesla всё сильнее зависят от камер, оценивающих окружающую обстановку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
За июль роботакси Tesla попали в три ДТП, но компания постаралась замести следы
Tesla теперь называет свой автопилот «почти полным»
Tesla рассказала, кто покупает её автопилот — наибольшей популярностью FSD пользуется у владельцев дорогих моделей
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Хакеры нарушили работу европейских аэропортов, взломав софт для регистрации пассажиров
Теги: tesla, tesla autopilot, fsd, автопилот, дтп
tesla, tesla autopilot, fsd, автопилот, дтп
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
DOOM запустили на вейпе и на калькуляторе
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
MediaTek представила Dimensity 9500 — конкурент Apple A19 Pro и первый процессор на ядрах Arm C1 и частотой до 4,21 ГГц
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста 2 ч.
Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали приключенческую игру «Чёртова служба» про чёрта на службе у Петра Первого 2 ч.
Актриса озвучки Mafia: The Old Country проговорилась о новой «Мафии» 3 ч.
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт» 6 ч.
Американских бигтехов лишат доступа к финансовым данным европейцев 7 ч.
В сделку по TikTok вовлечены руководители Fox Corp, Dell и Oracle 9 ч.
Китайцы утратят контроль над американским TikTok после сделки с США — лишь 1 из 7 мест в совете директоров достанется ByteDance 21-09 12:37
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 21-09 00:03
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 20-09 15:02
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 20-09 14:28
У MediaTek появятся процессоры с маркировкой «Сделано в Америке» для избранных клиентов 5 мин.
ASRock представила видеокарты Intel Arc Pro B60 для рабочих станций с ИИ 58 мин.
Вышел GL.iNet Comet PoE — компактный IP-KVM с поддержкой PoE и возможностью монтажа в стойку 2 ч.
Apple заменит чипы Qualcomm в MacBook и iPad на собственные решения — пока их тестируют на новых iPhone 2 ч.
Arista проектирует коммутаторы с СЖО для ИИ ЦОД 3 ч.
Видеокарта Intel Arc Pro B60 с 24 Гбайт GDDR6 замечена в рознице по цене $599 3 ч.
Порт для кораблей и данных: Гибралтар одобрил создание 250-МВт ИИ ЦОД 3 ч.
GEEKOM A8 и GEEKOM IT13 — мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen и Intel Core 4 ч.
Официально: смартфоны Xiaomi 17 на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 выйдут 25 сентября 4 ч.
«Байкал Электроникс» представила универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) 5 ч.