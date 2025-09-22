Сегодня 22 сентября 2025
Китай построит гигантский ИИ-суперкомпьютер в ответ на американский мегапроект Stargate

Буквально в первые недели своего пребывания в кресле президента США во второй раз Дональд Трамп (Donald Trump) при участии крупных представителей американского и международного бизнеса объявил о запуске проекта Stargate, который подразумевает строительство центров обработки данных в США на общую сумму $500 млрд. Китай собирается развивать собственную инфраструктуру ИИ, чтобы наверстать отставание от США.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Об этом стало известно с подачи Financial Times накануне. Один из островов на реке Янцзы, по информации источника, сейчас превращается в гигантский центр обработки данных, хотя до сих пор он использовался преимущественно в сельскохозяйственных целях. Мегакластер в китайском Уху, как сообщает Financial Times, не сможет тягаться по масштабам с американским Stargate, но позволит проекту стать частью национальной инициативы по развитию инфраструктуры ИИ.

По данным Epoch AI, на США приходятся почти три четверти мировых вычислительных мощностей, тогда как Китай довольствуется только 15 %. В марте этого года китайские власти запустили инициативу по использованию существующих ЦОД в удалённых районах на западе страны для обучения больших языковых моделей. Новые же центры обработки данных планируется строить ближе к крупным населённым пунктам, поскольку они будут специализироваться на так называемом инференсе — работе с системами искусственного интеллекта, подразумевающей формирование логических выводов. Близость к основной части потребителей позволит ускорить обмен информацией, что важно в этом случае.

В Уху на острове будут построены сразу четыре ЦОД для сопутствующих целей, которыми будут пользоваться Huawei, China Telecom, China Unicom и China Mobile соответственно. Вычислительная инфраструктура будет развиваться в первую очередь в непосредственной близости от крупных городов. В Уху свои серверные мощности уже возвели 15 компаний, потратив на это в общей сложности $37 млрд. Местные власти предоставляют участникам такой деятельности субсидии, которые способны покрыть до 30 % профильных затрат.

В условиях американских санкций при создании таких ЦОД китайским компаниям приходится полагаться либо на ускорители местного происхождения, либо на ввезённые из США обходными путями американские компоненты. Представители Nvidia дали понять, что не будут обслуживать по гарантии все свои изделия, попавшие в Китай контрабандными путями.

Усилия участников рынка по строительству ЦОД в удалённых районах Китая не всегда себя оправдывали, поскольку компании столкнулись не только с дефицитом квалифицированного обслуживающего персонала, но и с недостаточной загрузкой вычислительных мощностей. При этом построенные частично за счёт средств муниципальных властей, такие центры не могут быть разукомплектованы и перевезены в другие регионы, поэтому необходимо искать для них лучшее применение на имеющихся позициях. Власти КНР поручили использовать телекоммуникационные каналы China Telecom и Huawei для объединения разрозненных ЦОД в единую сеть. Уже сейчас такая схема задействована для обеспечения избыточности вычислительных мощностей с целью создания условий для бесперебойной работы.

Специалисты отмечают, что объединение множества устаревающих центров обработки данных в общий кластер менее эффективно, чем строительство более крупных и современных. Последние позволяют добиться экономии на масштабе. Над решением этой проблемы с технической точки зрения сейчас активно работает Huawei, распределяя вычислительную нагрузку оптимальным образом, тем самым увеличивая эффективность обучения больших языковых моделей в два раза.

huawei, китай, китайское правительство, stargate, ии
