Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Оперативная память подорожает: Samsung п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Оперативная память подорожает: Samsung повысила цены на DRAM и мобильную NAND на 5–30 %

По данным корейского издания News Daily, компания Samsung Electronics сообщила о повышение контрактных цен на чипы памяти DRAM на 15–30 %, а на флеш-память NAND — примерно на 5–10 % в ответ на заметное ухудшение баланса спроса и предложения на рынке.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Сообщается, что Samsung уведомила основных клиентов о новых условиях контрактных закупок чипов памяти на четвертый квартал этого года. Компания скорректировала цены на фоне постепенного сокращения производства старого поколения памяти и одновременного резкого роста спроса на память со стороны операторов гипермасштабных облачных сервисов и производителей ПК с поддержкой ИИ и флагманских смартфонов.

Конкуренты Samsung, такие как SK hynix и Micron, тоже сообщили о подобных корректировках: несколько поставщиков уведомили клиентов о двузначном росте цен и временных ограничениях на новые предложения. Покупатели уже столкнулись с ценовым давлением в сегменте закупок чипов для серверов и мобильных устройств хранения данных. Для поставщиков же это стало тактическим решением переориентировать производство на более прибыльные линейки продуктов следующего поколения.

Отмечается, что Samsung повысила контрактные цены на чипы памяти DRAM LPDDR4X, LPDDR5 и LPDDR5X, а также встраиваемые форматы NAND, такие как eMMC и UFS. Между тем, дефицит памяти DDR4 на короткое время также резко подтолкнул спотовые цены. Как считают некоторые аналитики, повышение контактных цен на чипы памяти сыграет значительную роль в росте краткосрочной прибыли Samsung с 2,9 трлн южнокорейских вон (около $2,085 млрд) до свыше 6 трлн южнокорейских вон (около $4,3 млрд).

Переориентирование мощностей для производства чипов DDR5 и HBM и приоритет на выпуск продуктов, которые используются ускорителями ИИ, ограничивают объём предложений для производства потребительской памяти DRAM. На фоне сокращения производства старых поколений памяти Samsung также ускоряет разработку чипов памяти нового стандарта LPDDR6.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple заменит чипы Qualcomm в MacBook и iPad на собственные решения — пока их тестируют на новых iPhone
Samsung наконец-то удалось сделать чипы HBM3E, которые устроили Nvidia
SMIC приступила к тестированию созданной в Китае DUV-системы для выпуска 7-нм чипов
У MediaTek появятся процессоры с маркировкой «Сделано в Америке» для избранных клиентов
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума
Первый складной iPhone будет выглядеть как пара склеенных iPhone Air
Теги: dram, nand, чипы, производство микросхем, анализ рынка
dram, nand, чипы, производство микросхем, анализ рынка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
GEEKOM A8 и GEEKOM IT13 — мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen и Intel Core
Apple заменит чипы Qualcomm в MacBook и iPad на собственные решения — пока их тестируют на новых iPhone
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ 20 мин.
Майкл Делл, Ларри Эллисон и Лахлан Мёрдок войдут в группу покупателей американского сегмента TikTok 24 мин.
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках 38 мин.
Навязчивые cookie-баннеры могут исчезнуть — в ЕС поняли, что они неэффективны 2 ч.
Календарь релизов — 22–28 сентября: Silent Hill f, Endless Legend 2 и Sonic Racing: CrossWorlds 2 ч.
«Это настоящая магия»: энтузиасты сделали браузерный порт GTA: Vice City и не знают, как его выпустить, чтобы «не нарушить чьи-либо права» 4 ч.
WhatsApp и Telegram стали популярнее в России, несмотря на блокировку звонков 4 ч.
Интересная, атмосферная и на удивление «боевитая»: критики вынесли вердикт Silent Hill f 5 ч.
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста 7 ч.
Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали приключенческую игру «Чёртова служба» про чёрта на службе у Петра Первого 7 ч.
Оперативная память подорожает: Samsung повысила цены на DRAM и мобильную NAND на 5–30 % 2 ч.
OpenYard представила российский GPU-сервер HN203I на базе Intel Xeon 6 2 ч.
Nokia привлекла топ-менеджеров Intel и HPE для перестройки компании 3 ч.
Asus представила монитор ROG Strix OLED XG27AQDMGR — 2K, 240 Гц и улучшенное антибликовое покрытие 4 ч.
Vastarmor представила Radeon RX 9070 Alloy Pro и Alloy Pro White с термопрокладками с фазовым переходом 4 ч.
Обновление брандмауэра привело минимум к трём смертям — австралийский оператор Optus заблокировал звонки в экстренные службы 4 ч.
Китай построит гигантский ИИ-суперкомпьютер в ответ на американский мегапроект Stargate 4 ч.
У MediaTek появятся процессоры с маркировкой «Сделано в Америке» для избранных клиентов 5 ч.
ASRock представила видеокарты Intel Arc Pro B60 для рабочих станций с ИИ 6 ч.
MediaTek представила Dimensity 9500 — конкурент Apple A19 Pro и первый процессор на ядрах Arm C1 и частотой до 4,21 ГГц 6 ч.