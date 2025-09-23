Трамп на этой неделе объявит, что сделка по TikTok соответствует требованиям закона, но не получит «золотую акцию»

Ключевые параметры предстоящей сделки по обособлению американского бизнеса TikTok, как можно понять из регулярных новостных публикаций, уже определены. Reuters со ссылкой на официальных представителей Белого дома заявило, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) на этой неделе должен официально подтвердить соответствие условий этой сделки требованиям закона 2024 года.

Последний, напомним, требовал запретить работу социальной сети TikTok в США при сохранении более чем 20 % акций в профильных американских активах за китайскими инвесторами. Как сообщалось накануне, Oracle будет поручено переобучить рекомендательный алгоритм TikTok в США и полностью его контролировать, хотя китайская сторона считает, что он будет передан американцам только на условиях лицензирования.

Китайская компания ByteDance, создавшая TikTok, сохранит за собой менее 20 % акций американской структуры, остальные достанутся консорциуму американских и международных компаний, в число которых войдут Oracle и Silver Lake. На этой неделе, по данным источника, Дональд Трамп должен подписать указ, подтверждающий соответствие условий сделки требованиям закона 2024 года. Президент США накануне также упоминал медиамагната Лахлана Мёрдока (Lachlan Murdoch), основателя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) и Dell Майкла Делла (Michael Dell) в числе вероятных инвесторов в американский бизнес TikTok. Сам Трамп и администрация США в его лице не получат никаких «золотых акций», которые давали бы им право блокировать любые решения, принимаемые руководством американской структуры TikTok, как стало известно вчера. Полный перечень инвесторов с американской стороны до сих пор не определён.

Хотя дополнительные бюрократические процедуры ещё требуются для заключения сделки с TikTok, американские чиновники убеждены, что переговоры с китайской стороной как таковые завершены, и дополнительных обсуждений не потребуется. В состав совета директоров войдут шесть американцев и один представитель китайской стороны. Правительство США никак на управление бизнесом TikTok в дальнейшем влиять не будет, не будет утверждать кандидатуры кого-либо из членов совета директоров. Не уточняется также, получит ли оно крупные комиссионные за участие в подготовке сделки, о чём говорил ранее Трамп. Отсрочка на запрет TikTok в США после четвёртого подряд продления будет действовать до середины декабря, к тому моменту должны быть улажены все формальности. Более того, ближайший указ президента США предоставит участникам сделки ещё 120 дней на её окончательное оформление с момента подписания. Капитализация американского бизнеса TikTok ранее оценивалась в сумму от $35 до $40 млрд, но теперь может превысить этот диапазон на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к сфере ИИ.